7 funciones de Google que quizás no conocías

Pues incluso aunque lo uses constantemente porque eres de los que se pasa el día conectado, es posible que aún no conozcas todas las herramientas secretas que guarda el buscador.Aquí te mostramos siete de las funciones que quizás no sabías que Google tenía.¿Necesitas hacer un sorteo o tomar cualquier decisión aleatoria?Google tiene la respuesta. Puedes escribir "generador de números aleatorios" y verás que te aparece un cuadro en el que puedes poner un rango de números.Cada vez que des clic en "Generar", el sistema arrojará un número aleatorio.Si lo quieres hacer más emocionante con un poco de suspenso, escribe "spinner" y selecciona la opción "Number" que aparece a la derecha. Aparecerá una ruleta en la que podrás poner hasta 20 números. Haz clic en Spin (girar) y Google se encargará de darle la suerte al ganador.Escribe "cara o cruz" y Google lanzará una moneda para dejarlo todo en manos del azar.Si escribes "calculadora" en la barra de búsqueda verás que aparece una que es básica.Pero si necesitas resolver ejercicios más complejos puedes escribir directamente la fórmula y Google hará la tarea. Prueba por ejemplo escribiendo esta ecuación y verás como el buscador la grafica automáticamente: cos(12x)+sen(8x).Escribe "conversor de medidas" y verás una calculadora que te permite comparar a qué equivalen distintas medidas de longitud, área, temperatura, volumen, etc.Si escribes "conversor de monedas" podrás comparar las divisas de distintos países.Si eres músico esta función te será muy útil para marcar el tiempo de una melodía.Escribe "metrónomo" y verás que aparece uno en el que puedes escuchar y aumentar o disminuir el número de pulsaciones por minuto.Escribe el nombre de un artista y una de sus canciones.En la cajita de resultados verás que aparece la opción "Otras versiones de esta canción". Haz clic ahí y aparecerá una lista con videos de YouTube de artistas que han hecho covers de esa canción.Prueba, por ejemplo, escribiendo: "John Lennon Imagine".¿Estás ansioso o estresado? Escribe "breathing excercise" (ejercicio de respiración).Aparecerá un cuadro azul en el que durante un minuto te ayudará a inspirar y espirar de manera armoniosa, para oxigenar tu cerebro y recuperar la calma.Escribe "Google Pacman" para jugar el clásico comepastillas. Busca "Atari Breakout" y ve a imágenes para jugar un videojuego retro de Atari. Si escribes "Snake", podrás jugar la famosa culebrita.¿Qué pasa cuando se cae la conexión a internet? Aparece un dinosaurio pixelado y de inmediato cierras la página.La próxima vez que te ocurra, pulsa la barra espaciadora y verás que el dinosaurio empieza a correr, sigue presionando la barra para saltar y evadir los obstáculos.Esto no solucionará el problema de conexión, pero quizás ayude a que el tiempo pase más rápido mientras logras estar nuevamente en línea.