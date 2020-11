7 razones por las cuáles considerar el empeño en época de crisis

Escuchar Nota

Desde hace varios años, las instituciones prendarias han sido una alternativa muy eficaz para todas aquellas personas que requieren de una suma de dinero para cubrir deudas, salir de vacaciones, renovar su casa o emprender proyectos de negocio.En ese sentido, el préstamo prendario ha cobrado fuerza como una de las mejores y más eficaces opciones para ejecutar un plan o salir de un apuro que requiera de un gasto inmediato. Cada año aumenta la cantidad de personas que necesitan cubrir alguna necesidad; por ese motivo, también hay más facilidades y diferentes modalidades para poder hacer uso de ellas.Muchas personas todavía permanecen escépticas respecto al acudir a una institución prendaria para lograr obtener una suma de dinero que corresponda al valor de algún artículo que llevemos para que sea valuado. Lo cierto es que hay opciones como Nacional Monte de Piedad que cuenta con valuadores certificados que le darán el valor que merecen tus bienes.Todos estamos expuestos a cualquier tipo de situación que requiere un gasto importante, lamentablemente no siempre se está preparado para cubrir ese inconveniente al momento, sobre todo si se trata de una suma importante de dinero. En casos como estos, Nacional Monte de Piedad es una buena solución que te puede ayudar a resolver esa complicación y en muy poco tiempo.A diferencia de una institución bancaria, en Nacional Monte de Piedad los clientes reciben su préstamo en menos de 30 minutos, una vez que hayan aceptado el monto ofrecido por sus valuadores. Además, encontrarás una tasa competitiva y estupendas condiciones de pago, con un financiamiento de hasta 20 meses en su producto de empeño clásico (en caso de empeñar alhajas o artículos de oro).Otra razón para acudir a una institución prendaria es la posibilidad llevar tus bienes a empeñar. En un principio, estos establecimientos solo aceptaban alhajas, principalmente si eran de oro, pero en los últimos años han ido abriendo más posibilidades a los usuarios para que puedan empeñar otro tipo de artículos.A una institución prendaria, como Nacional Monte de Piedad, puedes llevar prácticamente cualquier objeto, joyas de toda la vida, electrodomésticos, equipos de sonido, televisores y hasta herramientas. Con la apertura de estos establecimientos, también en muchos de ellos, es posible empeñar videojuegos, teléfonos celulares, tablets y computadoras. Una de las últimas cosas que han empezado a aceptar son los automóviles, ofreciendo varias modalidades para que lo hagas, en algunos casos hasta te dan la posibilidad de que sigas utilizando tu vehículo.Afortunadamente en los últimos años han surgido diversos establecimientos prendarios, algo que te permitirá analizar y estudiar cuál es la mejor opción para ti; poniendo en relieve que Nacional Monte de Piedad es una Institución de Asistencia Privada, dedicada al préstamo prendario, que no tiene fines de lucro. Es decir, tiene el objetivo de que sus clientes recuperen sus pertenencias (ocho de cada diez lo logran), con la finalidad de cumplir con su mandato de “Ayudar a quien lo necesite”.-Tus bienes estarán segurosDebes estar seguro de que la institución a la que acudirás cuenta con una buena reputación, para poder hacerlo basta con consultar algunas opiniones de personas que hayan hecho tratos previamente. Por lo general, este tipo de instituciones suelen ser seguras.Otra razón para acudir a una institución prendaria es que se han ido adaptando a los usuarios para brindarles más posibilidades que les permita cubrir la cantidad que se les dio por el objeto empeñado. Anteriormente, era necesario hacer un solo pago para poder recuperar el bien en garantía o resguardo. Afortunadamente, muchos establecimientos ofrecen facilidades para que lo puedas hacer en plazos y la carga financiera no sea tan grande. No olvides que otro punto importante es la tasa de interés, siendo Nacional Monte de Piedad la que ofrece una tasa muy atractiva que seguramente beneficiará tu bolsillo.Para cerrar bien el año, algunas instituciones prendarias ponen a disposición de sus clientes diversas promociones que les ayudan a capitalizarse aún más y mejorar su situación económica durante los últimos meses del año, ya sea para cerrarlo sin deudas, poner en marcha algún negocio, pagar los aguinaldos o simplemente para financiar las compras navideñas. Si quieres conocer alguno de estos beneficios, te recomendamos visitar la página: http://www.montepiedad.com.mx Con información de Excélsior