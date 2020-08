Un hermoso reencuentro: Médico y paciente se reúnen 70 años después

Escuchar Nota

Una vista de lo que era el antiguo Hospital Infantil Campo San Antonio en las ruinas de la fábrica de hilados La Buena Fe.

“Eran unos cuartitos de lámina y adobe, todo estaba en ruinas, ahí hubo un incendio muy grande” dijo Maleno durante la amena entrevista; el lugar estaba abandonado, tenía unos grandes patios, esos terrenos ya eran de AHMSA.

“Recordaba haber visto casos como ese en el Pabellón 23 de Ortopedia del Hospital General de México, donde tenían unas mesas muy sofisticadas para ese tratamiento. Había que hacer un hiperextensión de la columna vertebral y después fijarla con un corsé de yeso”.

“En una mesa colocamos los hombros y en otra la pelvis, en posición boca abajo; luego esperamos un tiempo razonable para la relajación de los músculos y se aplicó el corsé de yeso, sin embargo la lesión se consolidó permaneciendo la giba”, explicó el egresado de la Universidad Nacional de México en 1944.

El doctor Guerra atendiendo a un pequeñín en el hospital. ¡Pionero de la pediatría en México!

“Debido a mi apariencia no tuve tanta apertura y me miraban como algo extraño, que no era capaz de funcionar, afortunadamente en otras empresas tuve la dicha de demostrar lo contrario”, expresó orgulloso.

“Aún hoy, a la distancia de varias décadas, tengo frescos en la mente muchos de los rostros, los nombres o las enfermedades de los niños que alguna vez atendí, primero en la consulta externa para después enviarlos a su casa con un tratamiento o bien internarlos por la gravedad de sus padecimientos” mencionó el pediatra.

Elno pudo disimular en su rostro la alegría que le causó el memorable reencuentro con uno de sus pacientes: La satisfacción de observar a, ya convertido en un adulto fue algo maravilloso.Al estar frente ay poder abrazarlo, supo que su misión en el mundo de la medicina rindió los frutos que siempre anheló, pueses uno de los pediatras más reconocidos de la República Mexicana y ahora(los cumple el próximo 22 de agosto) tuvo la oportunidad de volver a estrechar la mano de un pequeño que estuvo internado en el antiguo, en la segunda mitad del siglo pasado.Sin embargo, esta reunión pudo ser posible cuando un servidor, por esos extraños recovecos que tiene la casualidad, encontró a este niño. Vaya… trataré de explicar de qué manera pude ubicarlo.Fue en el año del 2018 cuando Juan Guerra, hijo del doctor, me regaló el libro de sus memorias, lo “devoré” letra por letra con una sed de conocimiento y presumo que el mismo galeno me lo autografió con dedicatoria (actualmente publicó ya su segundo libro “Breve Historia de la Salud en Mexico”).El pasado 7 de abril de 2019 publiqué una extensa entrevista con el doctor Guerra, entonces de 99 años, donde narró su vida, sus inicios en el terreno profesional y cómo llegó a Monclova.Pero el grueso de la charla se la llevó el, esposa del ingeniero Harold R. Pape el 1º de septiembre de 1950. Éste fue instalado en las ruinas de la antigua fábrica de hilados “La Buena Fe” arrasada por un voraz incendio en 1905.Fue en este rinconcito de cielo a orillas del río Monclova, dondepara ser valorados por Guerra Valdés. Mi instinto periodístico me indicó que investigara qué fue de esos frágiles pequeños.En su libro están plasmadas las fotografías de varios niños, pero había tres gráficas que llamaron mi atención: en ellas aparecía un pequeñito muy singular.Se aprecia un bebé de dos años de edad cargado por su madre,. En otra fotografía, el mismo niño es abrazado por su hermana y en una tercera gráfica aparece de traje ya adolescente.Las facciones se me hicieron muy conocidas, definitivamente ya lo había visto... ¡y no me equivoqué!; por si fuera poco, hermano de don Reynaldo, padre de mi novia.Tras mostrarle el libro para que observara las fotografías se sorprendió, pues además aparecía su hermano Reynaldo de niño, remojado tras bañarse en el río y ambos me confirmaron ¡que se trataba de ellos!Fue en ese momento que comenzó esta apasionante historia en la que me narró su vida y cómo su familia llegó a la devastada fábrica.Esta es la antesala de este reportaje, para mí, uno de los más emotivos que he realizado en mi carrera como periodista gracias a una investigación que me llenó de satisfacción, pues pude reunir a dos maravillosas y nobles personas.nació el 29 de octubre de 1950 en una vieja casa de la calle Juárez en la Zona Centro de Monclova. Lo trajo al mundo una partera. Fue hijo de Juan Ramírez Esquivel y la señora Antonia Montano Castañeda, matrimonio originario de Viesca. Fue el menor de cuatro hermanos: Juan Antonio, Reynaldo y Guadalupe.En el desierto lagunero, su padre y tíos se dedicaban a la recolección y venta de la candelilla trabajando en la paila para sacar el cerote.Don Reynaldo, hermano de Maleno, recordó que su familia emigró a la Región Centro instalándose primeramente en, en. En 1942 que comenzó funciones Altos Hornos de México, sus tíos Vicente, Carlos y Alfonso ingresaron a laborar y le recomendaron a don Juan que emigrara a Monclova.Como eran de bajos recursos buscaban dónde vivir y fue cuando llegaron a las ruinas de la antigua fábrica en terrenos de lo que ahora es la colonia Buenos Aires al sureste de la hoy Capital del Acero.Cuando las damas altruistas encabezadas por Lou Pape del Comité Femenil Pro Asuntos Sociales llegaron a revisar el terreno, iniciaron operaciones con el Centro de Recuperación Infantil con un plan de alimentación para los pequeños.El doctor Guillermo Enrique, pionero de la pediatría en México, fue llamado a trabajar al lugar pues laboraba en el hospital de la siderúrgica y se creó el Hospital Infantil Campo San Antonio.A los seis meses de vida, “Maleno” fue atendido por el legendario médico, para entonces la salud de su padre ya estaba mermada.Para el especialista, quien llegó a Monclova en agosto de 1944, este problema derivó como secuela de, enfermedad denominadaEn palabras de Guerra Valdés:Lamentablemente al no tener los medios adecuados en Monclova,Por su parte, “Maleno” recordó que, sus hermanos lo llevaban al río y al mojarse el chaleco de yeso se le bajaba y tenía que acomodárselo. A pesar de todo, junto a ellos disfrutó de aquellos años.Lamentablemente el 15 de mayo de 1951 falleció su padre víctima de problemas derivados de la tuberculosis y fue su hermano Reynaldo quien sacó la casta para mantenerlos iniciando la vida laboral desde niño.Hasta los siete años,, en lo que ahora es el, inaugurado el 12 de octubre de 1955.Su discapacidad no le impidió salir adelante: terminó la educación primaria en la escuela Niños Héroes de Chapultepec, la Secundaria Nocturna México en la calle Morelos de la Zona Centro.Todo ello lo costeó su hermano Reynaldo quien le pagó el curso de Administración Contable en el Instituto Central Coahuila turno nocturno recibiéndose en 1977.Trató de entrar a trabajar a, sin embargo se topó con obstáculos a pesar de traer una carta para iniciar como “office boy” pero no lo aceptaron.Laboró por un año en el almacén de la empresa Fumosa en Ciudad Frontera y posteriormentecomo organizador de datos y redactor cuando era el director; finalmente su vida laboral culminó tras prestar sus servicios en la empresaYa en 1980 emprendió su propio negocio al que llamó miscelánea “Maleno” en la colonia Progreso el cual hasta la fecha administra.Su hermana Guadalupe se fue a radicar a Cancún, su hermano Toño falleció y él quedó al cuidado de su madre y éstos a su vez bajo la responsabilidad de Reynaldo, quien inclusó con mucho esfuerzo construyó la casa con sus propias manos que actualmente habita nuestro protagonista. Doña Antonia murió el 27 de mayo de 2007.Cuando estuvieron frente a frente, los recuerdos florecieron como si se tratara de una película, ambos se sumergieron en una máquina del tiempo en donde Maleno volvió a ser un infante y el profesionista un bisoño doctor.No paraban de sonreír, se hacían preguntas, se miraban, comenzaron decenas de anécdotas que vivieron en el“Recuerdo a las monjitas, la madre Chilo y Josefina”, dijo Maleno, siendo secundado por el doctor Guerra y ambos coincidieron y saborearon aquel rico aroma que despedía el chocolate de molinillo y el pan dulce para el almuerzo de aquellos años.¡Cuántas vivencias! ¡Un mar de recuerdos!: se podía ver al doctor frente al niño. Este en su siglo de vida mantenía vivos cada uno de los detalles de aquel hospital;, agregó Ramírez Montano.El médico especialista en pequeñines revivió aquellos tiempos: “A mi memoria han venido algunos nombres como Maleno, Rocío, Chonito, Federico y Juanita, pero hubo muchos Malenos, Rocíos, Chonitos, Federicos y Juanitas que acudieron al Campo San Antonio como su única esperanza”.Por otro lado, Guerra Valdés cuestionó a un servidor sobre la manera en que ubiqué a Maleno y le contesté: “si se la cuento ni me la cree” todos reímos y le narré los pormenores de cómo logré culminar la investigación.Debo destacar la disponibilidad de mi amigo Juan Guerra, para concertar la reunión en el domicilio particular de su padre, después de relatarle que ubiqué a uno de los bebés del Campo San Antonio y sus dos hermanos que también vivieron de niños en ese lugar.Es de esas veces que uno como periodista logra estar satisfecho al culminar un trabajo y más aún con un tema optimista de esos que tanta falta hacen en medio del mundo que vivimos lleno de malas noticias.; Con la alegría en sus rostros se dieron un efusivo apretón de manos pero el momento más emotivo fue el abrazo.Aquella estampa, llenó de hermosura el ambiente: El doctor se incorporó de su silla, recargó en un mueble su bastón y abrió los brazos para estrechar a Maleno. Con su mano derecha, el pediatra acarició el rostro de su otrora paciente, aquel niño que por siete años atendió.Se miraron fijamente y puedo asegurar, que en ese lapso el tiempo retrocedió para ellos: el doctor regresó a aquellos vigorosos 31 años y Magdaleno a la infancia.Parte de la historia moderna de Monclova estaba resumida en una sola postal puesto que dos seres que la protagonizaron se encontraban frente a frente. Nuestra Región Centro cuenta con infinidad de bellas historias.¿Cuántas cosas no pasaron entre 1950 y 2020? Monclova, la región y el Estado cambiaron radicalmente.Cientos de personas conocieron ambos personajes a lo largo de tantas décadas...Tras aquel histórico abrazo del cual fui testigo y lo registré en una importante gráfica (antes que comenzara esta terrible pandemia de Covid-19), se desearon lo mejor, el médico prometió visitarlo en su miscelánea y Maleno aseguró que sería un honor recibirlo.Y aquí termina esta emotiva reunión de un par de personas que compartieron vivencias en aquella Monclova pujante en los albores de la modernidad.Dos historias ejemplares que merecían ser narradas a las actuales generaciones; a final de cuentas recordar es vivir… y todos queremos vivir más ¿verdad que sí, estimado lector?