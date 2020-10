70% de los padres no enviarán a sus hijos a clases presenciales en Hidalgo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Debido a que Hidalgo continúa en semáforo de riesgo epidémico en naranja, y que aún no hay una vacuna en México para evitar la propagación de la enfermedad covid-19, es que aproximadamente el 70 por ciento de madres y padres de familia en la entidad no enviarían a sus hijos e hijas a las escuelas para tomar clases presenciales.



Así lo indicó José Manuel López Flores, presidente de la Asociación Estatal de Madres y Padres de Familia, quien también señaló que en lo que resta de este 2020, no hay condiciones para que las y los niños regresen a las aulas.



“La situación es que no solo es el coronavirus, viene también la influenza que los síntomas son parecidos, además que las y los menores pueden contraer ambas enfermedades, lo que pudiera agravar la situación de salud".



“Creo que lo que resta del año no hay condiciones para que las y los niños regresen a clases, a menos que sucediera algo excepcional y se encontrara la vacuna, y se le aplicara a todos, podríamos tener la seguridad de que no hay ningún problema, que garantizara la salud de nuestros hijos, aunque finalmente, las autoridades sanitarias determinarán eso”, indicó.







Señaló que este porcentaje es una opinión conjunta en diferentes estados y un promedio a nivel nacional, “por lo que las madres y padres de familia opinan que deben seguir dándose clases a distancia para no exponerlos, porque no hay las condiciones para que regresen y porque para nosotros lo más importante es la salud de nuestras y nuestros hijos.



“Si ya esperamos unos meses, nos podemos esperar un poco más hasta estar completamente seguros de que las condiciones sean las óptimas y de saber que las escuelas han hecho todo un proceso de desinfección, que tengan materiales de limpieza y aditamentos para garantizar la salud de las y los menores”, señaló López Flores.



En este sentido, expresó que después del inicio escolar las y los alumnos se han adaptado al nuevo método de enseñanza debido a la capacitación que la plantilla docente tuvo previo al inicio del ciclo escolar.



“Las primeras dos semanas difíciles porque mientras se habituaban a los horarios, hubo descontrol, pero las y los maestros tienen capacitación, con el fin de que tuvieran las herramientas suficientes para dar las clases en línea para brindarle apoyo a las y los estudiantes".



“Ha habido información sobre el inicio de las clases presenciales en algunos estados, sobre todo para aquellos que se perfilan para estar en semáforo epidémico en verde, pero aun no hay definición como tal porque hay contradicciones entre las autoridades sanitarias, pero no tenemos las condiciones de regresar a clases presenciales en Hidalgo, porque lo primordial es la salud de nuestras y nuestros hijos, y hasta que la secretaría de Salud federal nos garantice que hay condiciones para que nuestros hijos estén seguros, así como maestros y comunidad educativa, lo ideal es que estemos tomando las clases en casa, pero hacemos un llamado a las madres y padres de familia para que estén atentos a la información que ofrecen nuestras autoridades sobre el tema”, concluyó.







