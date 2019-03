8 consejos para evitar que tus hijos se enganchen al móvil

1. El primer móvil es de toda la familia

2. Revise la factura con su hijo

3. No descarte un contrato

4. Deje muy claros los límites

5. Evite que se encierren para hablar

6. De noche, el móvil fuera

7. Entrene para combatir el FOMO

8. Predique con el ejemplo

La adicción al móvil entre los adolescentes es cada vez mayor y muchos progenitores no saben cómo combatir el problema que implica a unos dispositivos que están totalmente integrados en nuestra vida. El trabajo empieza con los padres. XLSemanal • ¿Es mi hijo un adicto al móvil?En edades tempranas, el primer móvil debe ser familiar: un dispositivo, sin conexión a Internet, que permanece en casa para que lo use el hijo en situaciones concretas. Por ejemplo, para llevarlo en una actividad extraescolar. Sirve para irse adecuando a su uso… y sobre todo ‘adaptando’ a su carencia.Algunos estudios muestran que con prepago se gasta menos y se hace un uso más ‘consciente’, pero el contrato aporta otras ventajas. Con la factura se obtiene mucha información: cuánto duran las conversaciones, a qué horas se realizan… Mire las facturas con el menor, que vea qué conclusiones saca el adulto.Es una propuesta promovida por instituciones como Policía Nacional y puede parecer excesivo a algunos, pero sugieren que se establezca un contrato entre padres e hijos menores de 13 años. Cada familia puede generar sus propias ‘cláusulas’: si se instalarán filtros parentales o aplicaciones rastreadoras, si los padres conocerán las contraseñas y códigos de acceso…Ni es necesario ni es positivo tener siempre el móvil encendido y al alcance de la vista. Pautar unos límites y cumplirlos: un límite de uso al día o a la semana. Y unas franjas horarias. En clase, apagado; no en silencio.Algunas conversaciones –del menor y de los adultos– necesitan intimidad, sí. Y eso se respeta. Pero es algo excepcional. El móvil y otros dispositivos no deben usarse a solas, encerrado el menor en la habitación. Conviene que se usen en espacios de convivencia familiar, como el salón.A partir de una determinada hora, el móvil se apaga. Los trastornos del sueño son frecuentes: el móvil, fuera del dormitorio. Y pactar otras horas libres de móvil: en las comidas, por ejemplo. Prohibido a la hora de estudiar o hacer los deberes.El móvil también se puede quedar en casa. FOMO son las siglas inglesas de fear of missing out o ‘miedo a perderse algo’. Un fenómeno ligado a las nuevas tecnologías y a la posibilidad de estar siempre conectados. Para combatirlo, fomente que el móvil se quede en casa a veces. Si la familia sale a cenar o al cine, ¿hace falta que todos lleven su celular en el bolsillo?Si el adulto pasa el día con el móvil en la mano, o interrumpe cualquier conversación o actividad apenas llega un mensaje, perderá argumentos para pedir a su hijo que haga lo contrario a lo que él hace.