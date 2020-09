8 de cada 10 personas que comentan que se quitarán la vida lo hacen

Escuchar Nota



"Me fui con mi expareja. Después dejé a esa pareja, duré con él como cuatro años y estuve yo sola. Hace poco conocí a otra pareja igual a él, los mismos patrones de pareja, entonces me quiero morir"

"Es un mito que las personas que hablan de suicidarse rara vez lo hacen. Cuando una persona expresa que quiere suicidarse, hay que tomarlo muy en serio"

Ya sea por desesperanza, separaciones, problemas familiares, depresión o violencia familiar, entre otras causas, hay personas que deciden quitarse la vida. El último dato disponible es que al año se suicidan 6 mil 710 mexicanos, lo cual constituye una incidencia de 5.4 personas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el INEGI. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que 8 de cada 10 personas que comentan con algún familiar su intención de suicidio, lo hacen.Chihuahua, Aguascalientes y Sonora tienen las tasas más altas de suicidio por entidad federativa.A nivel mundial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su documento sobre la prevención de suicidio de 2019, menciona que cerca de 800 mil personas fallecen por suicidio cada año, lo que equivale a una persona cada 40 segundos.A su vez, Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, señala que, de acuerdo con la OMS, los países con las tasas más altas de suicidios por 100 mil habitantes son Guyana (30.2), Lesotho (28.9), Rusia ((26.5), Lituania (26.7) y Surinam (23.2); en tanto que el promedio mundial es de 9.68.El doctor Roberto Manuel Rosales Tristán, especialista del Hospital de Psiquiatría del IMSS, indica que por cada muerte por suicidio, hay otras 25 personas que lo intentan; "esto quiere decir que cerca de 30 millones tienen una conducta de riesgo para intentar acabar con su vida a nivel mundial".Cada 10 de septiembre se celebra el día mundial de la prevención del suicidio y aquí te dejamos lo que debes saber.El suicidio tiene causas multifactorialesLa presidenta de la Red Mundial de Suicidiólogos, Ángela Beatriz Martinez González, indicó que el suicidio es multifactorial y que no se tiene una situación en específico por la que una persona se quite la vida. Sin embargo, sí se conocen los factores de riesgo.El National Alliance on Mental Illness señala que algunos de esos factores de riesgo de suicidio son los siguientes:+ Desencadenantes como problemas de relación, desempleo, historial de abuso infantil, acoso, abuso sexual, lesiones cerebrales traumáticas dolor crónico y afecciones de salud+ Problemas mentales+ Intentos previos+ Acceso a armas de fuego+ Orientación sexual/identidad de género+ Etnia/raza+ Impulsividad+ Abuso de sustancias"Me siento muy mal. Me siento triste, me siento sola. Siento que no valgo nada": persona que quiere suicidarseEl doctor Rosales, del IMSS, recomienda a la población estar atenta cuando una persona presente síntomas de depresión, ansiedad, cambios abruptos en el comportamiento, se despida de sus seres queridos o se reconcilie tras diferencias que tuvieron por años.Otras características, dijo, pueden ser el cambio de amistades reciente, inicio del consumo de sustancias nocivas, comportamiento retraído aislado, entre otros; dichos cambios deben ser valorados por el especialista para determinar si hay riesgo de intento de suicidio.El especialista del Seguro Social indicó que 85 por ciento de los intentos de suicidio o aquellos que se consuman, están asociados a la presencia de algún trastorno mental.Los hombres cometen más suicidiosEl INEGI señala que en 2018 hubo 705 mil 149 defunciones en total en el país, y de éstas, 6 mil 710 fueron por lesiones autoinfligidas.Dicho instituto detalla que, en cuanto a los fallecimientos por género, hay una prevalencia en el sexo masculino con 5 mil 454 defunciones (8.9 por cada 100 mil habitantes), mientras que en las mujeres hubo 1 mil 253 decesos (2 por cada 100 mil habitantes).El INEGI apunta que las muertes por lesiones autoinfligidas se concentran en el grupo de 30 a 59 años (46%), pero la juventud no está exenta de este problema, ya que el grupo de 18 a 29 años representa el 34% y el de 10 a 17 años el 10%.El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, detalló que Chihuahua (con tasa de 10.7), Aguascalientes (10.1) y Sonora (9.1) son las entidades con mayor tasa de suicidios, duplicando la tasa nacional, que es de 5.2. La Ciudad de México tiene una tasa de 3.2 por cada 100 mil habitantes.El suicidio se puede prevenirLa American Psychiatric Association (APA) detalla que algunas de las maneras de prevenir el suicidio son las siguientes:+ Tener una fuerte conexión con las personas+ Ofrecer o proporcionar atención mental eficaz+ Saber resolver conflictos+ Tener a la mano contacto con profesionales de la salud"Si alguien indica que está considerando suicidarse, escuche y tome en serio sus preocupaciones. No tenga miedo de hacer preguntas sobre sus planes. Hágales saber que le importa y que no están solos", recomienda esta asociación.La pandemia actual de covid-19 también ha influido mucho en el estado de ánimo de las personas y, de acuerdo con especialistas, el estrés, la crisis económica generada por la covid-19 y el encierro podrían incrementar hasta en 20% los suicidios en nuestro país.Por su parte, la doctora, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Beatriz Cerda de la O, destacó que, aunque no se tienen cifras específicas del aumento de suicidios, las consultas en salud mental han aumentado en 30% en el instituto."Antes de la pandemia de covid-19 las mujeres llamaban más a la línea de ayuda. En los momentos con más contagios e infecciones de coronavirus, fueron los hombres quienes marcaron para buscar apoyo. Actualmente son las mujeres las que regresaron a pedir auxilio", detalló la subdirectora de la Línea de Vida Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Adriana Reyes Iraola, durante el encuentro realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.En la Ciudad de México, ese Consejo también cuenta con un servicio de apoyo psicológico para personas que se sienten impulsos suicidas. De los llamados que reciben, la desesperanza es el principal motivo por el que la gente busca apoyo (13%), le siguen las separaciones (9%), problemas familiares (8%), violencia familiar (8%) y depresión (7%).El IMSS señala que a las personas suicidas con frecuencia se les dice que tienen que sobreponerse, "echarle ganas" y seguir adelante. Sin embargo, "el sufrimiento emocional que tiene el suicida no es voluntario, no es suficiente tener fuerza de voluntad para superarlo y requiere atención de un profesional".También aclara que algunos suicidas tienen un trastorno mental, como la depresión, pero sus capacidades mentales están íntegras por lo que su enfermedad es tratable.(Con información de EFE)