Novio de Yalitza Aparicio tenía esposa e hijo al conocer a la actriz

“Comenzó a cambiar conmigo. Volvimos a vivir en Ixtapaluca y a cada rato me quería correr de la casa, y me decía: ‘Mejor ya vete a tu casa, ya no soy feliz, me siento ahogado’. A mí me daba mala espina que se regresaba cada ocho días para Oaxaca, o a veces se quedaba dos semanas allá... pero nunca imaginé que fuera por Yalitza”, confesó.



“En octubre del año pasado, André me dijo que quería que yo sacara un préstamo para hacer el bautizo del niño, así que conseguí 30 mil pesos, pero luego él me salio con que iba a ser su fiesta de cumpleaños y utilizamos el dinero para eso. El 12 de octubre estábamos celebrándole y como a las 10 de la noche, Yalitza llegó con dos amigos; ése fue el día que la conocí en persona”.



, pues contó que la llegó a agredir físicamente, una de ellas estando embarazada.“Una vez me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Pero después se arrepintió, me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería a hacer... aunque sí lo volvió a hacer”, declaró a la revista TVNotas., luego de que Wendy padeciera depresión posparto, por lo que decidió regresarla a la casa de sus papás.A pesar de ello ambos se reconciliaron, sin embargo, relata que en 2019, André conoció a Yalitza en una fiesta en Oaxaca, lugar de origen de la actriz, y comenzaron a salir después de eso, aún cuando permanecía casado, algo que Wendy ya había vivido tiempo atrás cuando le fue infiel con otra mujer.“Antes de Yalitza él me puso los cuernos con una chica de Tlaxiaco; en esa ocasión le encontré fotos con otra muchacha y su respuesta fue querer golpearme. Afortunadamente un primo lo detuvo”, dijo a la publicación.Wendy reveló que se dio cuenta del romance entre su marido y Aparicio, cuando él cambió con ella, pues relata que él quería correrla de la casa en diversas ocasiones.Después de que se diera cuenta de que le era infiel con la actriz, Wendy declaró que “finalmente él aceptó que andaba con ella, pero me dijo que no tenía nada que explicarme, así que le llamé a mis papás y les dije llorando: '¡Vengan por mí, ya!', contó.