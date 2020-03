Piden declarar zonas de emergencia económica a regiones Centro y Carbonífera

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Las regiones Centro y Carbonífera atraviesan por dificultades económicas, luego de que el año pasado AHMSA registrara que la utilidad de operación y la utilidad neta consolidada resultaran negativas en 6 mil 734.6 y 7 mil 055.9 millones de pesos, respectivamente.



En tanto, en la Carbonífera la Comisión Federal de Electricidad no renovó contratos para la compra de carbón, lo que impacta a la economía de varios municipios.



Por ello, la senadora Verónica Martínez García propone que el Gobierno Federal emita un decreto para declarar a las regiones Centro y Carbonífera como zonas de emergencia económica.



Además, que las secretarías de Hacienda, de Economía y del Trabajo y Previsión Social, diseñen estrategias para reactivar la economía en esas zonas.



Para enfrentar la situación, Altos Hornos de México aplicó un drástico programa de ahorro y eficiencia operativa, canceló inversiones no prioritarias, eliminó algunas subsidiarias, definió un plan de reordenamiento productivo adecuado a las condiciones deprimidas de mercado, exploró diversas opciones de capitalización y determinó la venta de activos no fundamentales.







“Actualmente, la siderúrgica se encuentra en la etapa final de negociaciones con empresas interesadas en establecer una asociación estratégica, lo que permitirá en el corto plazo acceder a una inyección de capital de trabajo y estabilizarse”, explicó.



“No obstante, esta situación trascendió a la Carbonífera, cuya actividad principal es la minería y particularmente la extracción del carbón mineral que es utilizado en los hornos de fundición de AHMSA y que, sumado a la problemática por la falta de renovación de los contratos de compra de carbón por parte de la CFE, tienen a esta región también en crisis”.



Urgen disposiciones fiscales que generen certidumbre económica a las regiones Centro y Carbonífera para impulsar la inversión y generación de empleo, indicó.



AHMSA y sus subsidiarias:



-Son el motor económico y las principales fuentes de empleo, ya que proporciona cerca de 20 mil empleos directos y casi 60 mil indirectos.



-Además, aportan el 8% de la economía del estado.