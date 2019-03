Regresan con 700 embarcaciones al hábitat de la vaquita marina

Cooperativas pesqueras del Golfo de Santa Clara, Sonora y San Felipe, Baja California acordaron regresar al mar este sábado 23 de marzo a las 09:00 de la mañana (hora local), al hábitat de la vaquita marina, en rechazo a la imposición de la Iniciativa de Sustentabilidad del Alto Golfo de California presentada por el Gobierno de México.En Asamblea destacaron que el sector no tiene más opción que salir a pescar para conseguir el sustento de las familias."Rechazo total a la imposición de la Iniciativa de sustentabilidad declarada el 21 de marzo de 2019 por el gobierno federal, ya que atenta contra la sobrevivencia de los productores pesqueros, pescadores y las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California. Dado que en sus 5 ejes rectores no se habla de soluciones inmediatas para nuestra gente. Que es la que tiene hambre de que todas las cosas vuelvan a la normalidad", manifestaron.En su posicionamiento, las comunidades pesqueras señalaron que el sector organizado saldrá a capturar "chano" con las redes tradicionales porque no hay artes de pesca alternativas, respetando los acuerdos de manejo, sitios de arribo, horarios de pesca y el dispositivo satelital "para demostrar que pescamos ordenadamente y no representamos amenaza alguna para la vaquita marina".Agregaron que respetarán el polígono tradicional del mamífero marino en mayor peligro del mundo y están abiertos a analizar con el gobierno federal cuál será el polígono de cero tolerancia, "para contribuir a la supervivencia de la vaquita pero también de nuestro modo tradicional de vida"."Mantendremos nuestra colaboración con las autoridades y los esfuerzos de monitoreo biológico y administrativo para contar con información que demuestre que la pesca legal no es un problema", subrayaron.Se estima que alrededor de 700 embarcaciones menores o pangas regresarán al mar este sábado después de la veda decretada por la Federación desde mayo de 2015 con el fin de tratar de salvar a la vaquita marina de la extinción.La Iniciativa de Sustentabilidad del Alto Golfo de California anunciada por el Gobierno de México elimina los pagos de compensaciones económicas directas a los pescadores, cadena productiva y permisionarios, recursos que recibían mensualmente como retribución por no poder salir a realizar su actividad productiva.Cabe mencionar que las autoridades se comprometieron desde hace semanas a pagar los apoyos atrasados correspondientes a los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, pero hasta la fecha no han cumplido con su palabra.