A 100 días de la Eurocopa, ¿cómo están los favoritos y sus estrellas?

París.- El miércoles sólo quedarán 100 días para el inicio de la Eurocopa. Los aspirantes a la corona continental se encuentran en una lucha contra el crono, entre lesionados a recuperar y puesta a punto de los equipos. Francia, Portugal, Bélgica, Alemania… ¿Cómo están los favoritos y sus estrellas?



Portugal, ¿quién con Ronaldo?



Portugal pone toda su confianza en Cristiano Ronaldo para revalidar su corona continental. El delantero a sus 35 años, sigue mostrándose decisivo, con 25 goles esta temporada en 31 partidos jugando con la Juventus.



La duda es quién acompañará a Ronaldo en ataque: tras su faraónico fichaje por el Atlético de Madrid (120 millones de euros), el joven Joao Félix parece tener ventaja sobre Gonçalo Guedes, pero ninguno de los dos se están mostrando demasiado regulares.



La organización del juego ofensivo recaerá en las otras dos grandes estrellas que brillan en Mánchester: Bernardo Silva, uno de los favoritos de Pep Guardiola en el City, y Bruno Fernandes, cuyo fichaje en enero por el United ha supuesto una mejoría en el juego mancuniano.



El veterano Pepe será, a sus 37 años, el baluarte defensivo del equipo que entrena Fernando Santos.







Las lesiones se ceban con Francia



Las lesiones parecen haberse cebado en los vigentes campeones del mundo y subcampeones de Europa, sobre todo en la línea medular, donde los ‘ingleses’ N’Golo Kanté (adductores), Paul Pogba (tobillo) y Moussa Sissoko (rodilla) han visto arruinadas la temporada por sus problemas físicos, que también se acumulan en las bandas, con Kingsley Coman y Thomas Lemar con molestias, mientras que Ousmane Dembélé ya es baja segura para el torneo europeo.



Entre las noticias buenas para el seleccionador Didier Deschamps está el buen momento del goleador Olivier Giroud y la confirmación de Kylian Mbappé, que sigue marcando goles con el París SG, una felicidad que no conoce Antoine Griezmann, que aún tiene problemas de adaptación en el Barcelona.







La renovación en Alemania



El seleccionador Joachim Löw ha dejado de contar con todos los campeones del mundo en 2014, salvo el arquero Manuel Neuer y Toni Kroos. Las estrellas de la Mannschaft son ahora más promesas de futuro que jugadores confirmados. Leroy Sané, Serge Gnabry y Timo Werner deberían garantizar una producción de goles suficiente para hacer de los germanos favoritos al título.



Más problemas tendrá Löw para formar una defensa de garantías. La grave lesión de Niklas Süle ha debilitado al equipo y es difícil saber si el central del Bayern Múnich estará disponible para la Eurocopa. Descartados los veteranos Jérôme Boateng y Mats Hummels, Löw tendrá que componer un eje central con Rüdiger, Ginter o Tah, jugadores que no tienen gran experiencia internacional.







Inglaterra sin pegada



Con las lesiones de Harry Kane y Marcus Rashford, Inglaterra se ha quedado sin pegada ofensiva, su principal cualidad en la fase de calificación. Ambos jugadores deberían estar recuperados para el torneo, pero ¿en qué forma?



Tras su gran inicio de temporada, Raheem Sterling parece haber bajado de nivel. No ha marcado aún en 2020 y, además, acaba de salir de lesión. Con este panorama, son muchas las voces que reclaman la vuelta de Jamie Vardy, retirado de la selección desde 2018. Pese a ser el mejor goleador inglés de la Premier League, el delantero del Leicester tampoco parece estar en su mejor momento.







Bélgica a la espera de Hazard



El seleccionador Roberto Martínez cruza los dedos ante la lesión de su estrella Eden Hazard (fisura del peroné) que le obligará a operarse y estar de dos a tres meses alejado de las canchas. ¿Estará recuperado para la Eurocopa? Afortunadamente, los Diablos Rojos tienen otros puntos fuertes, como Kevin de Bruyne, que brilla en el Manchester City.



En el mediocentro, Axel Witsel (Dortmund) está en el mejor momento de su carrera. En ataque, Romelu Lukaku se ha adaptado rápidamente al Inter de Milán y no para de marcar. Los problemas parecen acumularse en defensa, a pesar que el arquero Thibaut Courtois está siendo uno de los destacados en el Real Madrid. Pero preocupa la salud del capitán Vincent Kompany y Jan Vertonghen ha perdido la titularidad en el Tottenham.







Holanda y su rocosa defensa



A excepción del delantero del Lyon Memphis Depay, que espera recuperarse a tiempo de su lesión en la rodilla, todos los semáforos están en verde para los Oranje. La defensa puede contar con el talento de Virgil van Dijk, pieza básica en el Liverpool, y Matthijs de Ligt, el exjugador del Ajax que parece empezar a ganar galones en la Juventus.







España a reconstruir un equipo



El agitado relevo en el banquillo, con Luis Enrique regresando en el lugar de su antiguo adjunto Robert Moreno, ha convertido a la Roja en un mar de incógnitas.



En su primera etapa, Luis Enrique contó con jugadores como ‘Isco’ Alarcón, Marco Asensio, Sergio Busquets, Álvaro Morata, Dani Ceballos, Sergi Roberto, Koke Resurrección, Íñigo Martínez, Nacho Fernández o Iago Aspas, que para Moreno dejaron de ser ‘fijos’, prefiriendo a futbolistas como Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno, Santi Cazorla, Raúl Albiol o Jesús Navas, con poca o ninguna participación con el asturiano.



Una de las grandes dudas por resolver es si Luis Enrique volverá a dar la titularidad en el arco a David de Gea, que la perdió con Moreno en favor de Kepa Arrizabalaga, quien a su vez a dejado de contar para Frank Lampard en el Chelsea.



Aunque el mayor problema de La Roja puede ser la falta de gol. Ni Rogrigo Moreno, ni Morata, ni Aspas, ni Diego Costa, ni Paco Alcácer, llamados a estar en la lista, están teniendo su mejor temporada.