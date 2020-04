A 15 años del primer video en YouTube, ellas fueron las primeras ‘estrellas’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hace 15 años se subió el primer video a Youtube, una breve visita a un zoológico marcaría el inicio de la plataforma de video en internet más exitosa de la historia, y poco a poco las personas empezaron a descubrirla subiendo videos de todo tipo, desde soldados de Estados Unidos que regresaban a sus casa después de cumplir su deber, hasta cosas simples como alguien tomando café, fueron algunos de los videos que se veían en la primera versión de la página creada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim.



Pero la música también empezó a ocupar un papel importante dentro de Youtube, y cuatro meses después de ese primer video, dos adolescentes israelíes hicieron el que podría considerarse el primer video viral musical de la plataforma, que hoy todo mundo hace con apps como Tik Tok.



Tasha y Dishka produjeron un video en sus casas haciendo lip sync con la canción de The Pixies Hey, y la subieron a Youtube el 24 de agosto de 2005. Poco a poco empezaron a tener cientos de vistas para después llegar a miles, que en ese momento no se sabía de qué servía esto, pues no existí







En el video pasean por sus casas, con shorts, playeras, camisas de hombre y una corbata en sus cuartos, nada fuera de lo común, nada extraordinario, un simple video amateur con una cámara casera que parece el trabajo de algún estudiante de comunicación en los primeros semestres, pero este estilo rústico marcaría el estilo youtuber que hoy es copiado, aceptado y consumido por millones de personas en el mundo.



Las dos israelíes fueron de las primeras estrellas de YouTube, de las primeras youtubers que en poco tiempo eran reproducidas por millones de personas en todo el mundo.



Sería hasta 2014 que Tasha y Dishka lograrían su sueño de hacer un video oficial con su banda favorita, que luego de 10 años de estar en línea Hey fueron contactadas por The Pixies y fueron las protagonistas del video oficial de la canción “Ring the Bell” del álbum Indie Cindy.



Hoy ese video subido en 2005 tiene 34 millones de reproducciones, muy alejado de los titanes de YouTube, pero que sin duda todos los YouTubers de hoy tienen su origen en lo que Tasha y Dishka hicieron para esa página de videos que descubrieron navegando por internet hace 15 años.



