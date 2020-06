A 18 años del golazo de Borgetti a Italia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Uno de esos goles inolvidables de la selección mexicana, tuvo lugar en la Copa del Mundo de Cora-Japón 2002, específicamente el jueves 13 de junio de 2002 en el estadio del Gran Ojo de Oita, Japón.



Aquella noche, ante más de 39 mil espectadores, Jared Borguetti fue capaz de superar un legendario defensa y dejar parado a un guardameta que poco tiempo más tarde sería distinguido en cinco ocasiones como el Mejor Portero del Mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (2003, 2004, 2006, 2007 y 2017).



México llegaba a la cita contra Italia como líder del grupo G con seis unidades producto de sus victorias 1-0 ante Croacia y 2-1 ante Ecuador. Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Aguirre, corría el riesgo de quedar eliminado en caso de sufrir un descalabro en contra de la Squadra Azzurra que estaba bajo las órdenes de Giovanni Trapattoni.



Desde que el árbitro brasileño Carlos Simón dio el silbatazo inicial, el equipo verde trató de imponer su estilo de juego y enfrentó sin complejos a un rival poderoso, que al frente contaba con tridente conformado por elementos de la talla de Francesco Totti, Filippo Inzaghi y Christian Vieri.







La jugada que nos atañe comenzó cuando Rafael Márquez salió con balón controlado del área mexicana, en medio campo, el capitán del Tri comenzó la serie de 15 toques que culminó en el golazo de Borgetti, tocaron el esférico Braulio Luna, Gerardo Torrado, Johan Rodríguez, Cuauhtémoc Blanco, Jesús Arellano, Manuel Vidrio, Ramón Morales antes del soberbio remate del ‘Zorro del Desierto’.



Años más tarde, en una entrevista televisiva, Jared Borgetti recordó la jugada que lo ha perpetuado en la memoria colectiva del aficionado mexicano



Entendía que jugar con Cuauhtémoc Blanco era estar muy atento a cualquier momento en el que él tuviera la posibilidad de mandar un pase”, comentó.



El autor de 46 tantos con la selección mexicana, reconoció que él mismo se complicó la jugada con un movimiento que lo alejó de la posibilidad de rematar de manera más ortodoxa a la cabaña defendida por Gianluigi Buffon ante la cobertura del histórico Paolo Maldini.



Cuando Blanco queda en posición de pase, yo creo que hago el movimiento que menos debo de hacer. Estaba más o menos en el punto penal y quería picar hacia el primer poste pero termino saliéndome de la posibilidad de rematar directamente a portería”.



Ubicado prácticamente en el pico del área grande, Borgetti tenía sólo dos opciones para ejecutar la jugada siguiente.



Cuando viene el pase no me quedaba otra que bajársela o a Morales o a Braulio Luna que estaban de ese lado, pero entonces también pensé… ¿Y si remato?”.



Con una carrera de más de 15 años de carrera en el máximo circuito, 252 tantos anotados en primera división que lo convierten en el tercer máximo goleador del futbol mexicano. Borgetti que reconoce que su tanto más recordado fue obra de la inspiración y no de la repetición.



Nuca lo practiqué, nunca lo volví a hacer, fue en el momento, así se pensó, así se ejecutó y ya”, recordó el exdelantero sinaloense.