A 23 días del ‘cachito’, se seguirá pagando avión con erario

Ciudad de México.- Aunque hace 23 días el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció por primera vez que rifaría el avión presidencial a través de la venta de "cachitos", finalmente eso no sucederá y el Gobierno federal seguirá cargando con los gastos de la aeronave, identificada como TP-01.



Ahora el Gobierno federal "festejará" la no-venta del avión el próximo 15 de septiembre con un sorteo de 2 mil millones de pesos, cuyas ganancias asegura que financiarán el equipamiento de hospitales y el mantenimiento de la aeronave.



La prometida rifa del avión no será posible, sino sólo un sorteo de dinero.



El presidente López Obrador anunció que el avión permanecerá dos años en manos de la Fuerza Aérea, que se rentará y que la imagen del TP-01 será usada para el sorteo del 15 de septiembre.



De los 3 mil millones de pesos que se obtendrían por la venta de cachitos, 2 mil 500 millones serán para comprar equipamiento médico, 400 millones para pagar dos años de mantenimiento del avión y 100 millones para otros gastos de operación.



Los 2 mil millones de premio no saldrán de la rifa, sino del presupuesto del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.





Con información de Agencia Reforma