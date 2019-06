A 25 años del dopaje positivo de Maradona en USA 1994

Era el 25 de junio de 1994, se jugaba la quinceava Copa Mundial de Futbol de la historia, celebrada en los Estados Unidos. Aquel día, Argentina -quien llegaba como subcampeón Mundial de 1990 y Campeón de América en 1991 y 1993- se medía a Nigeria en la segunda jornada de la Fase de Grupos de ese Mundial.Previo a este encuentro, la albiceleste había dado cátedra en su presentación, tras golear 4-0 a Grecia el 21 de junio, con una gran actuación de Diego Maradona. Cuatro días después, ahí mismo en Foxborough, se medirían a la llamadas Aguilas Verdes.A pesar de que la escuadra argentina se puso en desventaja en su duelo ante los nigerianos, el Pelusa apareció de manera magistral, participando en las jugadas de los goles con los que el cuadro dirigido por Alfio Basile le dio la vuelta al encuentro; el segundo gol, fue un pase de Maradona a Caniggia, el cual hizo recordar la jugada del tanto con el cual Argentina eliminó Brasil en Italia 90'.La Albiceleste ganó 2-1 y, con ello, aseguraba su estadía para la siguiente ronda. No obstante, durante el encuentro, vino el momento que quedó para la posteridad, luego de que una enfermera de nombre Sue Carpenter se llevará -literalmente de la mano- a Diego Maradona para un prueba antidopaje. Días después, el resultado arrojó positivo, por lo que El Diez fue excluido de toda actividad futbolística.Y Maradona, quien había llegado a Estados Unidos con 34 años para exhibir su nueva resurrección, dijo a un canal argentino entre lágrimas: "No quiero dramatizar pero créeme que me cortaron las piernas. No corrí por la droga, corrí por el corazón y la camiseta"."Juro por mis hijas, que son la fuerza que me trajo a este Mundial, que yo no me drogué, que yo no tomé ninguna sustancia como para que la FIFA me deje afuera de este Mundial", insistió.Hace unas semanas, en relación a aquel momento en el Mundial de 1994, Óscar Ruggeri -quien era jugador del América en ese entonces- afirmó que a Maradona lo entregaron y uno de los cómplices fue Julio Grondona."Es verdad, tal cual como lo dice. A Maradona lo entregaron... Bueno no tenemos pruebas. Promocionaron el Mundial con Maradona y después lo sacaron. Grondona era cómplice total", dijo el Riggeri a FOX Sports.Y agregó: "Nosotros, con Maradona, eramos campeones, les ganábamos a todos. Después de ver la Final Brasil-Italia, les ganábamos a todos".Lo que al principio pintaba para que Argentina llegara a su tercera Final consecutiva de Copa Mundo (Cuarta desde 1978), soñando con un nuevo título, terminó en tragedia. La Albiceleste cayó 0-2 ante Bulgaria en la última jornada del grupo y, posteriormente, fue eliminada por Rumania en los Octavos de Final.