A 25 años sin Kurt Cobain

Ha pasado un cuarto de siglo desde que el líder y fundador de Nirvana terminó con su vida mientras estaba en la cúspide de su carrera; algunos de sus seguidores siguen sin entender los motivos que lo llevaron a esa decisión"Es mejor quemarse que apagarse lentamente”, así se despidió Kurt Cobain hace 25 años. Una frase de Neil Young que el fundador de Nirvana llevó hasta el extremo más radical al que puede llegar una persona; el suicidio.Un cuarto de siglo después de su muerte, algunos de sus seguidores aún se cuestionan por qué decidió terminar con su vida si lo tenía “todo”.“A diferencia de la tristeza, la depresión no necesariamente es una respuesta emocional causada por un fenómeno. Es un trastorno que no se quita solo, siempre empeora, y que no termina con ‘échale ganas”, indica el doctor Óscar Galicia, encargado del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana.La muerte de Cobain sólo puede entenderse en el contexto de una familia rota, acoso escolar, abuso de sustancias y sobreexposición mediática.Nacido en el pueblo de Aberdeen, Estados Unidos, Kurt Donald Cobain vivió una infancia relativamente feliz, desde niño mostró interés por el dibujo y la música de The Beatles. Pero sus padres se vieron rebasados por la energía que desbordaba y un médico lo diagnosticó con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).El momento que marcó la vida de Cobain fue el divorcio de sus progenitores, situación que empeoró cuando ambos formaron nuevas familias. En su adolescencia, vivió en casa de su madre, luego en la de sus tíos y conocidos. Incluso llegó a dormir en las calles. En esta etapa probó la marihuana y un tío le regaló su primera guitarra.“En el caso de pacientes con TDAH, es muy común encontrar en ellos abuso de sustancias, trastorno de ansiedad y bipolaridad”, señala el académico.Durante esa etapa, los horizontes musicales de Cobain se expandieron hacia bandas como Led Zeppelin y The Ramones, para luego adentrarse en el hardcore punk y el noise rock. Todo mientras plasmaba las ideas que darían vida a Nirvana, una vez que su amigo Krist Novoselic aceptó ser bajista del grupo.Kurt podía haber tenido una vida inestable, pero cuando se trataba de hacer música se comprometía al máximo. Esa dedicación le ganó a Nirvana firmar con el sello Sub Pop, con el que grabaron el álbum Bleach de 1989, junto al baterista Chad Channing.El disco poseía temas y sonidos cargados de oscuridad, desolación, claustrofobia, crítica social y furia, como se aprecia en los temas “Blew”, “School” y “Mr.Moustchae”. Pero también melodías dignas del Cuarteto de Liverpool en “About a Girl” o ritmos hipnóticos en “Love Buzz”.Para su segundo disco, Nirvana se mudó a DGC Records del productor David Geffen y reclutaron al baterista Dave Grohl. Se esperaba que el disco Nevermind vendiera entre 250 mil y 500 mil copias, por lo que la compañía no le dio gran promoción. Pero en 1992 el material desbancó al álbum Dangerous, de Michael Jackson, del número uno del Billboard.MTV se encargó de hacer el resto al reproducir hasta el cansancio el videoclip que muestra a Nirvana tocado frente a una asamblea estudiantil celebrada en el infierno. Millones de adolescentes convirtieron la canción en su himno de guerra y Cobain fue canonizado como la voz de la Generación X.Pero Kurt sentía que los medios se habían adueñado de su obra para sacarle la mayor ganancia posible, y los reporteros comenzaron a perseguirlo 24/7.El vocalista y Love perdieron la custodia de la niña durante varias semanas, luego que Vanity Fair aseguró que Courtney consumió heroína en el embarazo.Para el tercer álbum, Kurt planeó un suicidio comercial para alejarse de la parafernalia mediática. Así nació In Utero, disco con canciones sombrías como “Heart-Shaped Box”, mientras que “Serve the Servants” y “Radio Friendly Unit Shifter” se burlaban directamente de la industria musical.In Utero no repitió el fenómeno de ventas de Nevermind, pero sí obtuvo cifras millonarias.Los peritos determinaron que Kurt se había suicidado el 5 de abril de 1994; ingresando así al trágico club de los 27.