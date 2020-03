A 30 años de Vogue, el tema que consolidó a Madonna

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hace treinta años Madonna lanzó una de las canciones más importantes de la escena musical, toda vez que creaba uno de los himnos emblemáticos de la comunidad LGBTTT+ y principalmente, daba exposición a uno de los estilos dancísticos que despuntó a partir de la década de 1990, dejando la clandestinidad y el anonimato.



Compuesto por inspiración a su personaje en la cinta Dick Tracy, Madonna creaba Vogue, un tema con referencias a personajes de la cultura “pop”, en tanto que daba visibilidad a ocho bailarines que la acompañaron a lo largo de su gira Blond Ambition World Tour; Luis Camacho, Oliver Crumes, Slam, Jose Gutierez, Kevin A. Stea, Gabriel Trupin, y Carlton Wilborn.







Vogue, no era solo el nombre de poses inspiradas en las modelos de la revista homónima, para los bailarines, el voguing era un estilo de baile que imitaba las posturas rígidas y lineales de los jeroglíficos egipcios, en tanto que tenían su origen en los clubes nocturnos donde tenía su lugar la cultura ball, donde los asistentes combinaban un sinfín de disciplinas, entre las que se encontraban el baile, el canto y la sincronía de labios (lipsync).



En aquellos centros de la cultura ball, se dice que se congregaban drag queens africanas que realizaban performances ante un jurado y aquel universo, fue llevado de manera exponencial al video Vogue, de Madonna, que se estrenó el 29 de marzo de 1990 y fue dirigido por David Fincher, quien a la par, iniciaba su prolífica carrera.



Aquel inicio en la canción, provocaba a los bailarines mantener las posturas menos convencionales, en tanto que el sonido que emulaba los chasquidos con los dedos, los llevaba a romper sus posiciones y transitar entre una y otra; Madonna se hacía con la frase Strike a pose y la palabra Vogue, y el cuerpo de las personas respondía a la métrica y ritmo de la canción.



Hombres y mujeres de traje, siendo motivados por la libertad de sus movimientos, se convirtieron en un momento icónico en la carrera de Madonna, quien luego de estrenar el video oficial, realizó algunas presentaciones en vivo del tema, como en la entrega de 1990 de los MTV Awards, donde realizó una recreación del siglo XVIII, donde dos de sus bailarines tocaban sus senos y ella levantaba el largo de su vestido para dejar ver su ropa interior.







22 años más tarde, la intérprete de temas como Like a prayer y Like a virgin, dio inicio a su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2012, con el tema, donde la escenografía y los atuendos asemejaban un imperio egipcio, toda vez que las grandes pantallas del escenario proyectaban la palabra Vogue.







Personajes de la cultura popular en Vogue



La estrofa más representativa de la canción, es cuando Madonna hace referencia a figuras importantes del séptimo arte y la cultura popular de Estados Unidos como las actrices Greta Garbo, Marilyn Monroe y Marlene Dietrich; los actores Joe DiMaggio, Marlon Brando y Jimmy Dean, a quienes refiere como portadas de una revista; Grace Kelly y Harlow Jean, las representaciones de una reina de belleza.



Los coreógrafos Gene Kelly y Fred Astaire, además de la bailarina Ginger Rogers, en quienes destaca “Bailan en el aire, tenían estilo y tenían gracia”; “Rita Hayworth dio buen rostro Lauren, Katherine, Lana también, Bette Davis, te amamos. Damas con actitud y compañeros que estaban de humor”, expresa la cantante en Vogue.







Vogue, la inspiración en varias producciones



El tema también formó parte de la banda sonora de El diablo viste a la moda, cinta en la que Anne Hathaway da vida a “Andy”, y una vez que es víctima del mundo de la moda, encabezado por la editora en jefa “Miranda Presley” (Meryl Streep), la canción suena como parte de su evolucionada imagen.



En el episodio 15 de la temporada uno de la serie musical “Glee”, el elenco realiza un homenaje a Madonna, por lo que realizan su propia interpretación del tema Vogue, con la actriz y cantante Jane Lynch recreando a Madonna, acompañada de Chris Colfer y Amber Riley.







A 26 años de haberse estrenado el tema, Ester Gould y Reijer Zwaan presentaron el documental Strike a pose, en Festival Internacional de Cine de Berlín en 2016; la historia presentó la vida de cada uno de los bailarines que acompañaron a Madonna en su gira tras el éxito del tema; Luis Camacho, Slam, Jose Gutierez, Kevin A. Stea, Gabriel Trupin, Carlton Wilborn y, de manera póstuma, Oliver Crumes, expresan sus vivencias personales.