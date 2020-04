A 34 años de Chernobyl, Rusia aún promueve la energía nuclear

Escuchar Nota

Mencionó que “estamos importando desechos radiactivos de Alemania, Francia y otros países. Recientemente, Greenpeace dio a conocer que Rusia está importando más de tres mil toneladas métricas de un compuesto tóxico y otros desechos nucleares de Alemania. Las condiciones en que se almacenan, son un secreto de estado”.

Finalmente indicó que “este es un tema que debería preocupar no solo a los rusos, sino también a todos los demás países, ya que estamos todos juntos en este planeta, y enfrentamos problemas comunes”.

, que dejo radiación y catástrofes, pero poco ha cambiado en Rusia después del colapso de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), puesIncluso, se promueve como una solución a la crisis climática, afirmó el activista climático Arshak Makichyan, quien agregó queMakichyan cuestinó si el mundo entiende que las normas ambientales no se observan en Rusia o si se ha oído hablar de las protestas en Moscú, ya queInformó que en Kurgan, los activistas protestaron contra la extracción de uranio, ya que no se observan medidas de seguridad durante la minería, y que el gobierno inició un caso penal contra una activista por una publicación en una red social, quien formalmente, es juzgada por declaraciones políticas,El joven activista ruso, miembro de Fridays For Future Rusia, advirtió que “dada la inestabilidad de la situación con las crisis climáticas y sociales, necesitamos desarrollar fuentes de energía limpias y seguras, y vuelve a preguntar ¿Por qué las energías renovables no se están desarrollando en Rusia?”.