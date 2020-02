A 36 años de su muerte, una mujer podría ser la heredera del legado del Santo

Escuchar Nota

“Mi hija entrena desde chiquita, ahorita compite, entrena tombling, es una niña que está muy bien preparada en artes marciales mixtas y jiujitsu, por qué no pensar en una figura femenina representando al Santo sería bonito”, comentó.



A 36 años del fallecimiento de El Santo, el Hijo del Santo lo recordó y aseguró que así como el legado continuará con Santo Jr., no le desagradaría que una figura femenina apareciera como heredera.Como cada año, el Hijo del Santo acudió al lugar donde se encuentra la estatua de su padre, por los rumbos de Tepito, donde recordó al “Enmascarado de Plata” y cómo sigue la leyenda.Primero habló de Santo Jr., tercera generación que porta esa máscara y que incluso ya debutó, pero de quien dejó en claro tiene que enfocarse en su carrera profesional antes de seguir con su actividad en el ring.“Santo Jr. dio los primeros pasos, pero algo importante que quiero es que termine su carrera universitaria, para mí es importante, muchos de nuestros compañeros al final terminan solos o lesionados, al menos así con una carrera o negocio puedes salir adelante, la prioridad es que termine la carrera y se titule, más adelante si quiere volver al ring que lo haga”, dijo a los medios.Cuestionado de si su hija podría también seguir sus pasos, el Hijo del Santo aceptó que le gustaría y que ella cuenta con la preparación, aunque por el momento no aseguró nada.Del homenaje y recuerdo de su padre, comentó que le gusta acordarse de él, de quien dejó en claro fue un buen padre y gran compañero para los que tuvieron la oportunidad de estar con él.“Es un gusto recordarlo, hay muchas historias que la gente no conoce aún y que he estado descubriendo, he leído muchas entrevistas, entre más conozco al Santo más amo y admiro a mi padre, fue un gran ser humano, un luchador que fue buen compañero, un hombre sencillo”.Aunque este día se recuerda al hombre que murió el 5 de febrero de 1984, una fecha triste por lo que significa, también le ve el lado positivo, pues miles de personas recuerdan al héroe que hizo vibrar a generaciones enteras.