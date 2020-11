A 36 años, recuerdan a fallecidos de explosión en San Juanico

Escuchar Nota

Han pasado 36 años, de la explosión en San Juan Ixhuatepec y sus vecinos aún no han podido olvidar ese 19 de noviembre de 1984, cuando se registró.Esta vez para recordar a los cerca de 600 personas que perdieron la vida, se colocó una ofrenda en el panteón municipal de la colonia Dr Jorge Jimenez Cantú en donde se realizó una guardia de honor con la escolta del Cuerpo de Bomberos.La Banda de Guerra de la Comisaría General de Seguridad Pública interpretó el toque de silencio.Se visitó la fosa común del panteón Caracoles, donde permanecen cerca de 500 cuerpos de habitantes de la zona, quienes no lograron salir de las explosiones de los cilindros de gas que había en la zona.Este día es emblemático para los que vivimos en Tlalnepantla. Es una fecha que nos conmueve aún a 36 años de los lamentables sucesos que provocaron muertes y daños, que representa una herida en la memoria colectiva de Nuestra Ciudad”, afirmó Raciel Pérez Cruz al anunciar el inicio de la remodelación de la Plaza Cívica de San Juan Ixhuatepec.Para los habitantes de la zona, nada ha cambiado, pues aunque han reubicado algunas gaseras, en la zona siguen operando otras, por lo que temen que la tragedia vuelva a repetirse, pues se habia anunciado la creación de un poligóno de seguridadExpresó que se establecerán mesas de diálogo en las que todos serán escuchados para realizar la obra, que iniciará en enero con el fin de no afectar la derrama económica de diciembre, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. "No vamos a recurrir a ninguna imposición, vamos a agotar todos los argumentos para que prevalezca el mejor proyecto producto del diálogo, la mesura y no la fuerza", enfatizó.Con información de Excélsior