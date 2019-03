A 4 años de la muerte del Hijo del Perro Aguayo

A 4 años de tu partida, solo podemos decirte:

‼️ GRACIAS PERRITO‼️







Un día como hoy, pero de 2015, El Hijo del Perro Aguayo perdió la vida durante una lucha en Tijuana.



¿CUÁL ES EL MEJOR RECUERDO QUE TIENES DE PEDRO?



21 de marzo de 2019

Este 21 de marzo se recuerda una de las mayores tragedias sobre un ring de lucha libre. El Hijo del perro Aguayo falleció durante un combate en Tijuana.Lo que parecía una noche normal de trabajo en la empresa The Crash, se volvió en una pesadilla. El hijo del Perro Aguayo y Manik enfrentaban a Xtreme Tiger y Rey Mysterio, en lo que parecía un combate normal, sin embargo una salida del ring del Hijo del Perro y unas patadas cotidianas de Rey Mysterio hicieron que todo cambiara.Rey aplicó un 619 el cual no golpeó al Can, pero tampoco fue esquivado, lo que ocasionó un desconcierto enorme arriba y abajo del ring. Mientras que los luchadores terminaron rápido el combate, en ringside Konnan intentaba hacer que su amigo reaccionara.Las asistencias llegaron tarde porque los paramédicos y médicos estaban atendiendo a otros luchadores lastimados en backstage. Desgraciadamente, una vez llegando al hospital y pese a la atención médica, el Hijo del Perro Aguayo falleció.El Líder de la Jauría dejó una marca enorme en la lucha libre mexicana, su carisma y su forma de luchar le hicieron ganar adeptos, pero también detractores; sin embargo no le era indiferente a ningún aficionado.Además de pertenecer a las dos empresas más importantes de lucha libre en México (CMLL y AAA) creo la empresa y facción denominada Perros del Mal, la cual sigue estándo vigente.