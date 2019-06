A 50 años de su muerte recuerdan a Electa Arenal  

Electa Arenal Huerta fue muralista, escultora y poeta ocasional, una mujer de vida y arte que dejó una marca en la ciudad a través de sus pinceladas. El próximo 12 de junio se conmemoran 50 años de su muerte y para recordarla el Centro Cultural Vito Alessio Robles (Cecuvar) ofreció una serie de actividades.La primera de ellas fue el conversatorio Arte en el Espacio Público, del Muralismo Hasta Nuestros Días, en donde participaron la historiadora del arte Dina Comisarenco, los pintores Ramiro Ricardo, de Cuba, y Mercedes Murgía, acompañados de la poeta y promotora cultural Claudia Luna. Ellos expusieron sus puntos de vista sobre cómo se ha visto el muralismo y sus cambios a lo largo del tiempo.Comisarenco, quien se ha dedicado al estudio del muralismo hecho por mujeres, destacó la desigualdad que existió en la época de oro de la pintura de gran formato.“No hay mucha información sobre estas mujeres porque hay un hecho consciente o inconsciente de ir borrándolas. Si hurgamos en los archivos vemos que sí hay mucha obra pública, y muy importante, hecha por mujeres, pero cuyos nombres fueron dejados de lado por los historiadores”, sentenció la experta.El muralismo mexicano de 1920 a 1970 fue dominado por tres figuras principales: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Sin embargo hubo más de 200 muralistas mexicanos, de los cuales sólo 13% eran mujeres, según comentó la historiadora de arte.El por qué se ha minimizado el papel e importancia de la mujer en la creación de los murales, explicó la argentina, tiene que ver con los temas que estas trataban y los prejuicios: la falta de fuerza física de las mujeres para realizar la actividad de pintar en un muro, la distinta visión de las artistas sobre los temas políticos y su carácter.“No busco cambiar la historia oficial ni sumarle nombres, sino que me interesa ver, de manera particular, qué tipo de imágenes que crearon ellas pueden ser obra de mujeres artistas y en lugares de hombres”, mencionó.Otro de los temas a tratar fueron la modernidad del muralismo y el cómo este sigue la idea de difundir ideas de carácter político. En este caso fue Claudia Luna, coordinadora del colectivo Yo soy Zapalinamé, quien habló sobre la labor que realizan en pro del cuidado del medio ambiente por medio de una serie de murales urbanos en las calles de Saltillo.“El muralismo del colectivo busca salirse de lo histórico y lo político para dar un registro de la ciudad. Nos interesa saber cómo funciona una ciudad, cómo podemos relacionarnos. Y la sierra de Zapalinamé es la ciudad porque de ahí nos alimentamos”, detalló la también poeta.El muralismo urbano que crea la agrupación de artistas locales tiene más de 30 obras esparcidas por la ciudad. Todas ellos abordan la importancia de las montañas que rodean a la capital coahuilense, así como su flora y su fauna. Esto con el objetivo de poner en contacto a los saltillenses con esa naturaleza que existe a nuestro alrededor.“No sólo es trabajar con la ciudadanía, sino que hay un trabajo detrás que busca tener una línea de conservación natural. No es una ocurrencia, sino que es un trabajo que busca resoluciones”, explicó Luna.Electa Arenal fue hija de Elena Huerta. Ambas dejaron su paso por Saltillo en un testimonio de colores y figuras humanas de enorme tamaño. Así puede apreciarse en la obra que decora las paredes del Centro Cultural Vito Alessio Robles.Su paso por la capital coahuilense también aparece en los muros de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y en el busto de Venustiano Carranza que resguarda el Museo del Palacio de Gobierno.La obra de la discípula de Siqueiros puede rastrearse en Buscando a Electa, un catálogo de obras escrito por Ramiro Ricardo, quien lo presentó el jueves como otra de las actividades del homenaje.Además, el cubano inauguró una exposición de 27 grabados y pinturas en la galería del Cecuvar, la cual estará abierta al público durante tres meses.» Exposición Dibujos y Grabados» De Ramiro Ricardo» Hasta agosto» Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas» Cecuvar (Hidalgo y Aldama)» Entrada libre