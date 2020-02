A 6 años de su última pelea, ‘Maravilla’ Martínez volverá al ring

Escuchar Nota

"Volverá el día 6 de junio en Madrid. Será un combate a diez asaltos en el peso medio. Llevaba dos años queriendo volver a pelear y lo hará en un combate para recuperar sensaciones. Una vez pase ese duelo, valoraremos los pasos para el futuro", dijo al diario deportivo AS el promotor de Maravillabox, Óscar Zardain.

El boxeador argentino. La pelea se celebrará en junio próximo en la capital de España contra un oponente por confirmar, publica RT Martínez, quien el próximo 21 de febrero cumplirá 45 años,, cuando perdió el título de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por nocaut técnico ante el puertorriqueño Miguel Cotto.En declaraciones a la revista The Ring,. Martínez, que reside actualmente en España, se mostró decepcionado por el resultado de su pelea contra Cotto, e indicó que espera que ese no sea su último combate.Las. "Todo salió mal contra Cotto: el lugar de entrenamiento, las lesiones, mi rodilla. Ahora me siento realmente bien y mis rodillas están mejor. Todos estos años de descanso han sido muy buenos para mis rodillas y codos", afirmó.Además,. "No tenemos demasiado presupuesto, pero, por supuesto, el oponente será difícil", adelantó.En el mejor momento de su carrera,, y además de haber logrado el cinturón del CMB, también fue campeón mundial de peso medio de la Organización Mundial de Boxeo y de la Organización Internacional de Boxeo en la categoría peso superwélter, entre otros títulos.