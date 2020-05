¡A bailar sin salir de casa!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aunque se puede bailar en todos lados y en cualquier momento, nada supera el mover el esqueleto en un antro de moda o en una reunión con amigos. Tristemente por la actual emergencia sanitaria no es posible, pero te dejamos una selección de películas para que practiques tus mejores pasos en casa y regreses a la pista a dar cátedra de danza.



Suspiria (2018)



En una compañía de baile de renombre mundial, se arremolina una oscuridad que envolverá al director de la compañía (Swinton), a un bailarín joven y ambicioso (Johnson), y a psicoterapeuta afligido (Ebersdorf). Algunos sucumbirán a la pesadilla. Otros por fin despertarán. Remake del clásico giallo homónimo, dirigido por Dario Argento en 1977.



Disponible en: Amazon Prime Video







Clímax (2018)



A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que se habían reunido para unas jornadas de tres días de ensayos en un internado en desuso situado en el corazón de un bosque, hacen su último baile común y luego festejan una última fiesta de celebración alrededor de una gran fuente de sangría. Pronto, la atmósfera se vuelve eléctrica y una extraña locura los atrapará toda la noche. Les parece obvio que han sido drogados, pero no saben por quién o por qué.



Disponible en: Netflix







Magic Mike XXL (2015)



Tres años después de que Mike se haya retirado de la vida de stripper cuando estaba en la cresta de la ola, los demás Reyes de Tampa están también a punto de tirar la toalla. Pero quieren hacerlo a su manera: tirando la casa por la ventana en una última representación por todo lo alto en Myrtle Beach, con el legendario Magic Mike compartiendo el escenario con ellos. El viaje, con paradas en Jacksonville y Savannah para saludar a antiguos conocidos y hacer nuevos amigos, les será muy útil para aprender algunas cosas nuevas y liberarse del pasado.



Disponible en: Netflix







Burlesque (2010)



Ali Rose (Aguilera) es una chica de pueblo que se traslada a la gran ciudad y entra a trabajar como camarera en un club de variedades; pero, muy pronto, su objetivo será demostrarle a la encargada del local, Tess (Cher), que tiene talento para ser una de las chicas del espectáculo encima del escenario. Disponible en: Netflix







Center Stage (2000)



A pesar de su mala participación, Jody (Amanda Schull) consigue un lugar en la prestigiosa Academia de Ballet Americano, encontrando las clases casi tan desafiantes como sus relaciones con sus compañeros. Su aventura con el ardiente bailarin Cooper Nielson (Ethan Stiefel) la ciega ante las atenciones de Charlie (Sascha Radetsky).



Disponible en: Netflix







Billy Elliot (2000)



El papel decisivo de Jamie Bell fue interpretar al Billy titular en esta dulce película sobre un niño de 11 años en el país minero de Inglaterra en 1984. Aunque Billy sueña con ser bailarín de ballet, su padre Jackie, un minero en huelga, insiste en enviarlo a aprende boxeo, así que Billy se une a una clase de ballet y persigue sus ambiciones en secreto.



Disponible en: Amazon Prime Video







Baile Caliente (1987)



La familia Houseman viaja a Catskills para pasar el verano de 1963 en un resort llamado Kellerman's. Daughter Baby (Jennifer Gray) termina en una fiesta del personal fuera del horario de atención, donde conoce al instructor de baile Johnny (Patrick Swayze). Cuando la pareja de Johnny, Penny (Cynthia Rhodes) experimenta una crisis, Baby acepta reemplazarla en una actuación en un resort vecino; A través de sus intensas sesiones de instrucción de baile y, a pesar de las diferencias en sus antecedentes, Johnny y Baby se enamoran rápidamente.



Disponible en: Amazon Prime Video







Flashdance (1983)



Alex Owens (Jennifer Beals) es soldadora de día y bailarina exótica de noche, aunque su sueño es convertirse en bailarina profesional. Su romance con Nick (Michael Nouri), el dueño de la acería donde trabaja, podría abrirle la puerta a una audición en el Conservatorio de Danza y Repertorio de Pittsburgh, si Alex puede superar su miedo y sus dudas.



Disponible en: Netflix







Fiebre de Sábado por la Noche (1977)



El adolescente de Bay Ridge Tony Manero (John Travolta) puede no haber encontrado su pasión trabajando en una ferretería, pero se acerca mucho los fines de semana a bailar en la discoteca 2001 Odyssey. Una noche, Tony ve a Stephanie (Karen Lynn Gorney) en el suelo y la convence de asociarse con él para una próxima competencia disco; ella podría negarse si supiera lo mal que Tony y sus amigos tienden a tratar a las mujeres.



Disponible en: Netflix