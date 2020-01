A balazos pretendieron privar de la libertad a exalcalde de Veracruz

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un grupo armado emboscó y atacó a balazos al ex alcalde de Yanga, Rogelio Gordillo, luego de que presumiblemente intentarán llevárselo privado de si libertad cuando circulaba sobre la carretera federal Córdoba- Veracruz a la altura de la congregación Palmillas perteneciente al municipio de Yanga.



El ex munícipe logró evadir la agresión al refugiarse en el interior de una conocida empresa.



Se conoce que los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas de este jueves, cuando el ex munícipe viajaba a bordo de su camioneta rumbo a la ciudad de Córdoba.