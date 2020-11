A Bartlett debemos declararlo non grato para Tabasco: alcalde de Villahermosa

Escuchar Nota

Tabasco.- En la entidad crece el repudio contra el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por “reírse” de la desgracia que enfrentan los tabasqueños con las inundaciones.



El alcalde morenista del municipio de Centro (Villahermosa), Evaristo Hernández Cruz, se sumó a las voces que proponen declarar persona “non grata” al director de la CFE.



"A Manuel Bartlett debemos declararlo non grato para Tabasco, porque puede darse todo lo que tengan de su protocolo en (la presa) Peñitas, sin embargo, hay errores marcados por ellos, porque además ya lo reconoció, y todavía se burla de nosotros, se ríe de las demandas que se van a presentar; como dice el gobernador, hay que verse en los tribunales", manifestó.



De acuerdo con el diputado local priista Nicolás Bellizia, Bartlett se siente soberbio e intocable, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo "absolvió y casi lo santificó” tras la confrontación con el gobernador Adán Augusto López Hernández.



"Se necesita tener atole en las venas para no sentirse indignado al ver que Bartlett se ríe de Tabasco, cuando hay miles de nuestros hermanos tabasqueños en desgracia por su culpa”, arremetió, y exigió al presidente López Obrador que lo “corra” de la CFE.



"No puede seguir avalando a corruptos y cínicos como lo es el susodicho poblano que odia a Tabasco", expresó.







El legislador morenista y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús de la Cruz Ovando, calificó al exsecretario de Gobernación de “tecnócrata rapaz, cínico e insensible a la sociedad tabasqueña, al que tristemente el país asocia con la corrupción y el fraude".



Luego pidió a López Obrador: "Desde esta tribuna le insto a que se desprenda de este sujeto que para nada representa a la 4T, sujeto que mancha y ensucia con su ambición vulgar y desmedida el proyecto que usted representa”.



Y añadió: “La estadía de este sujeto a cargo de la CFE ofende a los mexicanos y lastima a los tabasqueños. ¡Fuera Bartlett!, que se oiga fuerte y lejos, ¡fuera Bartlett!", exclamó.



Por su lado, el presidente del Movimiento Indígena Plural por la Autonomía del Estado de Tabasco A.C., Juan Hernández Morales, anunció que pobladores de Tamulté de las Sabanas cerrarían carreteras para exigir la destitución del director de la CFE.



Dijo que más de 300 campesinos de la localidad han perdido sus cosechas por las inundaciones, provocadas por el desfogue de la presa Peñitas operada por la CFE.



Advirtió que llegarán “hasta donde tope” para que sean escuchados, indemnizados por la CFE y que Manuel Bartlett “sea destituido”.



En tanto, el gobernador Adán Augusto López Hernández informó que tienen hasta un año para presentar la demanda contra la CFE por daños en Tabasco, que será a través de dos vías, penal y administrativa, para exigir el pago por responsabilidad patrimonial del estado.



El mandatario morenista rechazó la “percepción” de que el presidente López Obrador le está dando más respaldo al director general de la CFE que a Tabasco, su tierra natal.