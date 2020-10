A bordo de tractor, trabajadores aplastan tortugas cerca de la playa

Escuchar Nota

@greenpeacemx ayudenme a difundir en la zona hotelera #Cancún el municipio pasa un tractor para limpiar la playa y están matando a las tortugas que están naciendo pic.twitter.com/wPA6utsv95 — Ron (@ronadmey) October 5, 2020

Usuarios en redes sociales denunciaron que trabajadores de lasque se ubicaban en la zona hotelera de Cancún.A través de su, pasa un tractor para limpiar la playa y está matando a las tortugas que están naciendo”.“Están limpiando la playa con una barredora, pero miren, hay tortuguitas saliendo de los nidos, hay lugares donde están refugiadas. Están limpiando con una máquina y la persona que está manipulando el equipo no tiene la delicadeza de poder ver por dónde está pasando.Incluso, afirmó que el empleado se burló de su “fechoría” al decir que dichas tortugas sin vida podrían servir de alimento para las gaviotas.“Lo peor es que le enseñé al conductor lo que había hecho, y se comenzó a reír y me dijo que se la diera a las gaviotas la ignorancia se paga caro … no hay respeto a la vida (sic)”, agregó Ron.Ante esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), expresó en su cuenta de Twitter que atendería la denuncia para dar con los responsables.