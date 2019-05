A bordo de un Porche, Calderón no ve señales de progreso

Los primeros resultados en materia económica que arroja la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, son preocupantes por el deterioro y caída de las inversiones, expresó el exmandatario mexicano, Felipe Calderón Hinojosa."El inicio de la administración de López Obrador requiere de una evaluación detallada, pero de entrada hay signos preocupantes", expresó.En breve entrevista que concedió a Notimex, antes de iniciar su participación como piloto en la VI Edición del Rally Maya México de autos antiguos, enfatizó que la situación económica y de seguridad son puntos en los que no se ve avance.Aseguró que los inversionistas extranjeros no tienen confianza en lo que hace el gobierno, "e incluso se ven signos de rompimiento con las autoridades".Señaló que toda esta situación se refleja en las cifras que arrojó el primer trimestre del año, con caídas históricas de las inversiones, que no se tenían, en por lo menos un cuarto de siglo.Asimismo, manifestó su preocupación por el tema de la seguridad, con el incremento de los homicidios y delitos de alto impacto, así como los que afectan el patrimonio de la población. "Son dos grandes problemas en los que no hemos visto avance", expresó.Calderón Hinojosa participa por segundo año en el Rally Maya México de autos antiguos, que esta mañana comenzó en Uxmal y concluye el 26 de mayo en Chetumal, con un recorrido de más de mil 400 kilómetros, entre Yucatán y Quintana Roo."Este Rally es una de las mejores opciones para promover el turismo y dar difusión a un deporte", expuso.El exmandatario conduce un Porsche modelo 1968 color rojo, marcado con el número 60, llevando como copiloto a su hermano Luis. "No es mío, me lo prestaron", dijo.