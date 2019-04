¡A ‘cazar’ Venados!

La Liga del Norte “Don José Fernández Santos” no sabe de receso en la Semana Mayor y este domingo se estará jugando la cuarta jornada de su temporada 2019.En lo que respecta a la novena local, los Atléticos realizarán el viaje más largo en la campaña cuando visiten a los Venados de Cuatro Ciénegas. Por ello, parte del equipo partirá a la sede de estos compromisos un día antes con el fin de no verse tan apresurados ese mismo domingo.“La Ola Verde” va en busca de sus primeros triunfos de la temporada después de abrir con seis derrotas en igual número de encuentros.Sin embargo no será nada sencillo conseguir el objetivo, ya que enfrente tendrá a unos Venados que tampoco les ha ido nada bien en este arranque de temporada y también buscarán cortar ese mal arranque ante sus espectadores.Ante este mal arranque, la directiva de los Atléticos continúa en la búsqueda, de acuerdo a sus posibilidades, de peloteros que puedan venir a reforzar el equipo ya que desafortunadamente a los que se les contrató en un principio, solamente algunos han logrado responder.Los partidos de este próximo domingo son una buena oportunidad para el equipo de cortar este mal inicio, ya que enfrente tendrán a unos Venados que al igual que ellos no cuentan con una nómina tan alta como varios otros, por ejemplo, el que visitó esta frontera el pasado fin de semana, los Bravos de Sabinas, que gastan alrededor de los 100 mil.FECHA RIVAL SEDE21 de abril Venados Cuatrociénegas28 de abril Acereros Acuña5 de mayo Tuzos Palaú