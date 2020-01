A cinco años de la masacre de Charlie Hebdo, caricatura de prensa colapsa

"Vivimos en un mundo donde la horda moralizadora se junta en los medios sociales y se desata como una tormenta sobre las redacciones. Esto obliga a los editores a tomar contramedidas inmediatas, paraliza toda reflexión, bloquea toda discusión", deploró Chappatte en un largo editorial.

"Incluso en los grandes diarios, los dibujos se vuelven cada vez más consensuados. No hay toma de riesgo editorial. Los dibujos se vuelven un poco insípidos", agrega.



Manifestación de protesta por el atentado yihadista que costó la vida a 12 personas en el semanario satírido Charlie Hebdo.

"Actualmente, la noción de blasfemia superó el marco de las simples caricaturas. Muchas cosas son vistas como blasfemia o agresión. Han aparecido muchas pequeñas blasfemias", juzga este dibujante que a menudo debe defender el espíritu satírico del semanario, como en diciembre pasado ante el ejército francés por caricaturas sobre la muerte de 13 militares en Malí.

"La presión de las redes sociales intimida a los medios tradicionales. Hay pánico. Lo que olvidamos es que Twitter no son nuestros lectores. Es un amplificador de la ira, un vector de fenómenos masivos e incontrolables", analiza Patrick Chappatte en Courrier International.

"Cuando se dice que es un género en desuso, es como si se dijese que la libertad de expresión es un género en desuso", responde Juin, joven dibujante en Charlie Hebdo, recordando que "es un género que siempre ha estado bajo amenaza", por ejemplo, por la censura política el año pasado.

El dibujante del semanario satírico Charlie Hebdo, Pierrick Juin.

"Este género tiene futuro si los dibujantes tienen la valentía de darle fuerza a sus dibujos. Si es solo para hacer una ilustración o dibujos simpáticos que no molestan a nadie, mejor no dibujar nada", sentencia el director de Charlie.



