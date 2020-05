¡A clase con los expertos!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- “Nunca es tarde para aprender”, bajo esta certera filosofía te recomendamos estas Master Classes que te llevarán a otro nivel de conocimiento.



Destaca la impartida mañana por el primer bailarín del English National Ballet y ganador del premio Benois de la Danse de 2018, Isaac Hernández, la cual se realizará en vivo desde Londres, a través del Facebook de Citibanamex.



“Se me ocurrió hacer algo que fuera atractivo y que me diera la posibilidad de seguir promoviendo el ballet y el lado positivo de mi profesión.



“Entonces les platiqué a ‘Citi’, (marca de la cual es embajador) y desarrollamos un buen proyecto para dar clases de principiante, intermedio y eventualmente para avanzado”, dijo en entrevista exclusiva Isaac Hernández.



Ésta es la segunda clase que impartirá y estará enfocada a personas con conocimientos en la disciplina.



La primera sesión fue el pasado 8 de marzo y tuvo tanto éxito que en una semana ya cuenta con más de un millón de reproducciones.



“La primera clase fue más como una iniciación a la danza; platiqué un poco sobre mi rutina antes de una función, mi día a día en la compañía, cómo inicia una clase de ballet, los instrumentos que utilizo para calentar, etc.







“Ésta ya es para intermedios, para personas que tienen por lo menos tres años de experiencia con el ballet; va a ser un poco más complicada y podré retarlos a que empujen más de lo que esperan”, detalló el bailarín.



Aunque con su proyecto Despertares ya había impartido clases, desea aprovechar la cobertura que permiten sus clases online para llevarlas a lo presencial en algún momento.



“Es interesante darnos cuenta de hasta dónde puede llegar nuestro cuerpo, de las limitaciones que tenemos y nos ponemos”, señaló el jalisciense.

“Lo más atractivo de todo es que es una muy buena oportunidad para hacer algo diferente, para romper con la rutina y aprender sobre algo que no es muy conocido”, añadió.



Síguele los pasos en las Wednesday Watch Parties del English National Ballet en Facebook, donde están subiendo piezas completas para verlas gratuitamente durante 48 horas.



Asimismo, en otoño estrenará su faceta como actor en la serie de Netflix: Alguien Tiene que Morir, de Manolo Caro.







Masters de masters



En la página masterclass.com podrás tomar clases de canto con Christina Aguilera; de producción cinematográfica con Martin Scorsese, escritura con Margaret Atwood, diseño con Marc Jacobs o actuación con Natalie Portman. Este portal actualmente tiene una oferta de más de 80 clases y profesores, y cada clase consta en promedio de 20 lecciones de 10 minutos. El costo es de 15 dólares (366 pesos mensuales apróx.)



O si buscas algo más nacional, ponle atención a la página del FICM (Festival Internacional de Cine de Morelia), porque en su canal de YouTube ofrecen clases con Guillermo del Toro, Alejandro Jodorowsky, Alfonso Cuarón y más.