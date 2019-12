A corto plazo, difícil cumplir con reglas de origen para el acero: CCE

Reporte

Carlos Salazar Lomelín, afirmó que en el corto plazo será difícil que México cumpla con la regla de origen en materia de acero que se estipula en el T-MEC.Al término del Consejo Nacional del CCE, señaló que es necesario que con el acuerdo se reafirme la integración comercial de los tres países para que no existan problemas para los productos mexicanos.“Hoy tenemos reglas de origen que en el corto plazo son más difíciles de cumplir, pero no me cabe duda de que en el mediano plazo nos ofrece más negocio. Tenemos que tener una mayor integración de los tres países, entonces en el corto plazo es un problema”.El dirigente empresarial dijo que en materia de acero, “pues vamos a tener que poner más fábricas de acero en México, entonces en el corto plazo va a ser complicado; en el mediano plazo, lo bueno, vamos a tener más fábricas de acero en el país".Respecto a los paneles que se harán con las modificaciones al T-MEC, el sector privado no se encuentra preocupado, ya que no habrá intervención de EU en México, solo revisiones en casos determinados en materia laboral.“Vamos a tener que cumplir con la ley, insisto en la parte laboral; lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo, ya hemos propuesto a la Secretaría del Trabajo que nosotros vayamos adelante, y que los inspectores nuestros sean de la Secretaría de Trabajo, y que de alguna manera haga la obligatoriedad de su cumplimiento", resaltó.El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que recibió el estudio sobre ingeniera básica del Tren Maya, que contempla aspectos como las vías férreas, su estado y obras inducidas.El estudio incluye la definición del trazo, planificación del proyecto, modelo de operación, cartografía y cuestiones hidrológicas. _