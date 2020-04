A Cristiano debe molestarle que digan que soy el auténtico: Ronaldo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ronaldo Nazario, quien fuera ídolo en el Real Madrid y en el Inter de Milán, platicó con Fabio Cannavaro a través de un Instagram Live y, entre varios temas que hubo, destacó que el ex jugador brasileño señaló que a Cristiano Ronaldo no le ha de gustar saber que el verdadero Ronaldo es él.



Y es que, en la actualidad, si algún aficionado habla de 'Ronaldo' es necesario puntualizar si se refiere al delantero portugués que conquistó tres Champions League seguidas con el Real Madrid o al brasileño que destacó con el 'jogo bonito' y se coronó campeón del mundo.



“Debe de ser molesto para Cristiano que digan que soy el auténtico Ronaldo. Las personas no pueden ser comparadas. Cristiano permanecerá en la historia del futbol por los goles y por la continuidad que ha logrado. Quedará como uno de los mejores. Él, como Messi, como otros", comentó el Fenómeno.



Además el ex jugador brasileño habló sobre su salida del Barcelona, lo cual lo orilló a jugar con el Inter, en donde se consolidaría como ídolo de la escuadra neoazurri.



“Después del partido de 1997 contra Italia, mi futuro era incierto. No había firmado con el Inter, de hecho había renovado el contrato con el Barcelona, pero cinco días después el presidente se echó atrás y el Inter me buscó. Ahí nació una bonita historia con el Inter y con Italia”, finalizó Ronaldo.



Información por Milenio