¿A cuántas mujeres ha insultado Alfredo Adame?

Ciudad de México.- "A mí me tiran piedras, les regreso piedras; me tiran palos, les regreso palos; me tiran balas, y les regreso balas", ha dicho el actor mexicano Alfredo Adame, quien durante los últimos meses ha protagonizado escándalos por pleitos con varias mujeres famosas.



Quien fuera uno de los galanes consentidos de las telenovelas mexicanas y un presentador de programas matutinos querido por las mujeres, se ha convertido en imagen de controversias por los que se le ha tachado de misógino y de violencia de género.



Andrea Legarreta



Trabajaron juntos hace 20 años en el programa matutino "Hoy", pero hasta la fecha se recuerda el momento en el que Adame llamó "perra" a Andrea Legarreta. Conforme han pasado los años han sido claros en que no son amigos, pero las cosas se complicaron esta semana con la filtración de un audio donde él la acusa de haberle sido infiel a su marido, Erik Rubín.



Legarreta no se quedó callada y decidió responder en el programa "Hoy", a nivel nacional, haciendo un llamado en contra de la violencia contra las mujeres.



Estas ofensas, a estas calumnias en contra de mi persona afectan a mi familia directamente. Urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia.



Se refirió a lo dicho por Adame como "una serie de declaraciones deleznables que además de difamatorias generan un clima de violencia que es innecesario en estos tiempos" y que fueron con el objetivo de herirla a ella y a su familia, así como de ensuciar su reputación.



Lejos de retractarse, Alfredo reiteró sus acusaciones contra la presentadora.



Marypaz Banquells



Otra mujer afectada por las acusaciones de Adame es Marypaz Banquells, con quien tuvo "22 años efectivos de matrimonio, aunque los últimos 3 años le retiró el habla y el apoyo económico.



El actor la acusó de abusos económicos y de desilusionarlo, además de haber utilizado a sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián "como moneda de cambio y de cheque al portador".



Esta mujer se había casado conmigo para salir de pobre y para que le mantuviera a la familia, a esa sarta de haraganes que no sirven para nada.



También ha reiterado que la familia de su ex esposa es una "sarta de haraganes que no sirven para nada, con actos de todo tipo. Marypaz se dejó manipular por la familia. Yo traía un pleitazo tremendo con sus hermanas, por muchas cosas; eso era para que a los 3 años se hubiera acabado el matrimonio porque a mí me casaron con la familia.



Un día dije 'hasta aquí'. En ese momento le cerré la llave económica, le quité la chequera, las tarjetas, todo y le quité el habla, le dejé de hablar.



Laura Zapata



Hace un par de semanas, Alfredo Adame también habló de Laura Zapata y la acusó de haberse autosecuestrado para obtener dinero del marido de la cantante, en 2003.



Señaló que es amigo de uno de los comandantes de la unidad antisecuestro, quien le contó que la hermana de Thalía estaba muy tranquila y parecía que ella era la negociadora, así que "todo olía mal".



Es una ambiciosa y pretenciosa. (Lo hizo) para sacarle dinero a la hermana y al cuñado que es Tommy Mottola. todo fue un malvado y perverso plan. Es una mujer sin escrúpulos, perversa, malvada, diabólica.