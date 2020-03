A diferencia de NL, en Coahuila sí habrá clases esta semana

Escuchar Nota

"No se suspenden clases antes del día 20. Se va a aprovechar el tiempo, para que se adelanten algunos temas. Este periodo no se tiene que tomar como vacacional, sino como de contingencia", afirmó el Gobernador.

#Estados: Esta mañana el secretario de Salud, Manuel de la O, informó que el Gobernador decidió que se suspenderían a partir de mañana las clases en todos los niveles educativoshttps://t.co/ZZoReTyqQM — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 16, 2020

que plantean adelantar las vacaciones a partir de mañana,El gobernador; con la finalidad de no perder tanto tiempo durante la suspensión de clases.Por su parte,con los docentes en los próximos días.Gracias a que el Gobierno del Estado, a través la Secretaría de Salud de Coahuila, da un s, hasta el momento no se han presentado nuevos casos, lo que permite continuar trabajando esta semana con normalidad en las escuelas de todos los niveles educativos.Con la finalidad de reducir las posibilidades de contagio se estableció a nivel nacional receso de actividades del 23 de marzo al 23 de abril.Es importante hacer consciencia de que la suspensión es para que las niñas, niños y jóvenes no se expongan, por lo que