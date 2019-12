A estas empresas les congelaron cuentas por nexos con García Luna

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló el miércoles once cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas al ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, de su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez y su hermana Esperanza García Luna. Aquí te presentamos las cuentas que fueron bloqueadas a empresas por el brazo financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Entre ellas destacan las del empresario inmobiliario y de seguridad, Mauricio Samuel Weinberg López, y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, además de las de una persona identificada como Jorge Luis Castilla Aguilar. La orden de la UIF también incluye cuatro empresas de distintos giros, casi todas vinculadas a servicios de seguridad.



Nunvav Inc, vinculada a caso Odebrecht



Una de ellas es Nunvav Inc que en los últimos años se ha dedicado a vender equipo y software de seguridad en México, también destacan los servicios adquiridos recientemente por los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas. En el pasado, la empresa ha estado relacionada con casos de corrupción y venta de equipo de espionaje.



De acuerdo con el diario La Prensa en Panamá, Félix Valencia Maldonado, vicepresidente de Nunvav Inc, aparece en la sociedad Lurion Trading Inc, investigada en Colombia por haber recibido pagos de sobornos por la petrolera Odebrecht.



En su sitio web, Nunvav Inc se definen de la siguiente manera "Nos especializamos en soluciones integrales de Base Tecnológica en los cambios de Telecomunicaciones y software, Energías Limpias, Agroindustria, con operaciones en México, Panamá, Colombia y Europa".



Icit Holding, con servicios de seguridad



Otra de las empresas incluidas en la lista es Icit Holding S.A. de C.V. que brinda servicios de consultoría en "seguridad y comunicaciones seguras", así como soporte tecnológico.



Glac Security Consulting atiende control de riesgos



Otra de las empresas es Glac Security Consulting Technology Risk Management S.C. que de acuerdo con su sitio web es una consultora en seguridad, tecnología y control de riesgos con más de veinte años de servicio.



Presume, entre otras certificaciones, una en Prevención de Lavado de Dinero, Terrorismo y Corrupción otorgada por el Instituto Mexicano de Contabilidad, Administración y Finanzas (IMECAF), así como uno en Administración de Riesgos Corporativos y Empresariales otorgado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).



Operadora Grupo Gas Mart trabaja con gasolineras



La última en la lista es una empresa más conocida, se trata de Operadora Grupo Gas Mart S.A. de R.L. de C.V. que trabaja con gasolineras en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Estado de México y Coahuila.



Además de tener otras afiliadas en Zapotlanejo, Guadalajara, La Paz, Monterrey, Hermosillo, San Quintin y San Luis Potosí, de acuerdo con su sitio en internet.



Los acuerdos 286/2019 y 288/2019 a los que MILENIO tuvo acceso fueron notificados a las entidades bancarias y financieras en días recientes por el caso del encargado de la seguridad pública, durante la administración del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012.



Genaro García Luna fue detenido en Dallas, Texas, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y protección al narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, además, lo acusa de lavado de dinero y de haber mentido a autoridades federales.