A festejar Fin de Año en Level 18 de Royalton Suites Cancun

Cancún, QR.- Faltan unos días para terminar el 2019 y más de uno todavía anda viendo en qué lugar armará la fiesta de Fin de Año.



Por eso, si vas a andar en Cancún ya no tienes excusa, pues el 31 de diciembre podrás divertirte en la fiesta que anunció Royalton Suites Cancun.



El Resort de Royalton Suites Cancun prepara para la última fiesta del año una noche inolvidable, pues tendrá un evento exclusivo en el Level 18 Rooftop.



La fiesta tiene temática y fue denominada “New Year’s Eve Venetian Carnival Party”, y tendrá un costo de 3000 mil pesos, mismos que incluirán cena, fiesta, diversión y muchas sorpresas. Además habrá DJ y profesionales de la danza que harán performance.



Para saber más de la celebración de Fin de Año hay que llamar a 998-347-5564 y al 998-8655900 ex 54013, o mandar un correo a .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) .



El Royalton Suites Cancun abrió sus puertas apenas en ese 2019, por lo que el all inclusive de lujo está preparando una fiesta con tintes épicos.



El hotel se encuentra en el kilómetro 9.7 del Boulevad Kukulcan en la Zona Hotelera de Cancún.