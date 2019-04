A Fox le urgían guardias; sigue Calderón, Peña Nieto y hasta Salinas: Clouthier

Este Fox ya andaba urgido por guardias...ahora seguirá Felipe, Peña y porque no, hasta Salinas — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) April 7, 2019

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, aseguró que Vicente Fox “ya andaba urgido por guardias”, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara crear una guardia de seguridad para el panista y su familia, quien denunció hoy que un grupo armado intentó ingresar en su casa.Al anuncio que el mandatario publicó en sus redes, Clouthier Carrillo respondió que a la solicitud del ex presidente seguirán también las de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta Carlos Salinas de Gortari.No obstante, tras informar de la encomienda sobre la protección de Fox Quesada y su familia, el Presidente reveló que desde hace tres meses su gobierno asignó ocho elementos del Ejército para garantizar la seguridad de Felipe Calderón, pues éste se lo pidió en una carta.“En el caso del ex presidente Calderón, él me escribió una carta explicando que tenía una preocupación por lo que había llevado a cabo durante su mandato en materia de seguridad pública y también solicité que, de manera reducida pero eficaz, se le garantizara protección", dijo en entrevista.