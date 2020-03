A Gabriel lo obligaban a comer heces, reveló autopsia

Escuchar Nota

The Body Chart of #GabrielFernandez and the Palmdale Police or Social Workers didn’t think he needed help? #TheTrialsOfGabrielFernandez pic.twitter.com/w4EhbufUCx — Tolonda Westbrook (@MzToyzTweetz) March 7, 2020

El caso ha ganado notoriedad en los últimos días debido a la serie documental de Netflixz.El pequeño preguntó a su profesora de primaria, Jennifer García, si era normal que las madres les pegaran a sus hijos. Posteriormente, el niño cuestionó si era normal que lo golpearan con la hebilla de un cinturón.Meses después de este episodio, el 22 de mayo de 2013, paramédicos llegaron a atender a Gabriel, ya que no respiraba. Dos días después de que llegara al hospital fue declarado con muerte cerebral.El personal de la ambulancia detectó, desde un inicio, que el niño tenía innumerables contusiones en la cabeza, costillas rotas, quemaduras en varias partes de la piel, así como las manos hinchadas. Sin embargo, ese no era el único maltrato que sufrió.La glándula, ubicada en la garganta, normalmente tiene un peso de entre 100 a 150 gramos., por el trauma, estrés emocional y la mala alimentación que sufrió.De hecho, el médico que analizó el cuerpo de Gabriel no encontró comida en el estómago del pequeño al momento de su muerte.La hermana de la víctima, Victoria, confesó a las autoridades que Pearl Fernandez e Isauro Aguirre obligaban a Gabriel a limpiar la caja de arena de la mascota de la casa. Sin embargo, si no lo hacía bien, lo obligaban a comer heces de gato.Además, todas las costillas de la víctima estaban rotas y llevaban varios meses en dicha condición, sin huella de haber recibido tratamiento médico alguno., algo que no es común, pero duró tanto tiempo ya que los especialistas tardaron en realizar el conteo total de lesiones del pequeño.