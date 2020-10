A García Luna no lo quieren en la SSPC ¡ni en pintura!; quitan su foto del muro de honor

Escuchar Nota

El paso de Genaro García Luna por la Secretaría de Seguridadde la sede de la dependencia.Las acusaciones de apoyar, encubrir y recibir sobornos de líderes del cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón quitaron el clavo que sostenía el retrato de García Luna en la Secretaría aún a cargo deAsí, en el muro de honor de los secretarios de Seguridad, ubicado a un costado de la oficina principal, sólo se aprecia la fotografía de su primer titular,, así como la de-quien falleció en funciones en 2005-, y la de, todos durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox.Tras ellos seguía García Luna… pero decidieron quitar su retrato luego de que el único secretario de Seguridad que completó un sexenio esté acusado de nexos con el narcotráfico.A la llegada de Enrique Peña Nieto se hicieron cambios en la administración pública federal y la seguridad pasó a ser responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, que en ese entonces encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong.Por ello, se creó la figura de comisionado nacional de Seguridad, de la que sus titulares fueron Manuel Mondragón y Kalb, Monte Alejandro Rubido y Renato Sales Heredia.En la presente administración las tareas de seguridad pública regresaron a ser exclusivas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que su primer titular fue Alfonso Durazo.El sonorense renunció esta semana para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora y será remplazado por Rosa Icela Rodríguez, quien ha realizado labores de seguridad e inteligencia con Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, durante sus mandatos en la Ciudad de México.En diciembre del año pasado, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, fue detenido en Dallas, Texas, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.El fiscal de Estados Unidos, Richard P. Donoghue, explicó que el ex funcionario supuestamente recibió sobornos de millones de dólares por parte de Joaquín El Chapo Guzmán, de 2006 a 2012, a cambio de protección.Junto con él, se involucró a dos ex mandos de alto rango de la policía nacional , q acusados de participar en una empresa criminal de manera continua y trabajar bajo las órdenes de García Luna.Si García Luna es encontrado culpable de este cargo podría pasar en prisión de 20 años hasta cadena perpetua. Igual que El Chapo. Por su parte, sus dos alfiles podrían enfrentar cada uno un mínimo de 10 años por los cargos de conspiración de drogas, e incluso la cadena perpetua también.Ambos fueron entrenados por Washington en los Estados Unidos para combatir el narcotráfico en México.los tres abusaron de sus posiciones de poder en el gobierno mexicano para permitir la operación del cártel de Sinaloa.