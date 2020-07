A horas de que llegue Lozoya, opositores niegan todo nexo

Escuchar Nota

“Lo saben los ciudadanos y lo sabe el presidente”, dijo. Y advirtió: para juntar los votos de la reforma energética “hubo sobornos”.

"Yo no tuve nunca, como senador, ninguna plática, ninguna entrevista personal o telefónica con Emilio Lozoya, jamás lo visité en sus oficinas de Pemex, jamás me visitó en mis oficinas del Senado, jamás, nunca instruí a nadie que en mi nombre hicieran contacto con él, jamás", aseguró.

Acusó: “es un corrupto. Se hizo millonario con Enrique Peña al votar a favor de casi todas las reformas del Pacto contra México y compró la casa del ex presidente Miguel de la Madrid y otras. Aquí su foto con Lozoya, a quien dice no conocer. Son cuates”.

“A mí que no me vengan con la manga del muerto de que el señor (Lozoya) hable, diga lo que tiene que decir, ojalá tenga pruebas suficientes y no quiera enlodar a senadores del PAN”.

A horas de quecomenzaron los deslindes de la derecha y de la izquierda. Esto luego de que el ex director de Petróleos Mexicanos aseguró contar conEl ex panista, senador durante las negociaciones de la reforma energética en el sexenio pasado, dijo que estamos por ver “una nueva serie de Netflix” que cautivará al país, peroEl senadoradvirtió que el arribo dePara atizar el fuego, por tercer día consecutivo, el presidentese refirió al tema en su conferencia matutina y aseguró que “es de dominio público queEn ese ambiente, el gobernadorPero esa versión fue refutada desde el interior mismo de Morena. Alejandro Rojas Díaz-Durán mostró en redes sociales unaMonreal dijo que nunca lo sobornaron ni propusieron nada para aprobar la reforma energética en 2013, cuando era coordinador de. El ahora líder de Morena en el Senado afirma que, porque abrirá la caja de Pandora.Por el lado del PAN, el coordinador de los senadores,, dijo que su papel en los debates es motivo de orgullo. “Hubo una gran cantidad de debates internos muy fuertes, donde se vio como lucharon por una reforma positiva que le sirviera al país”.Mientras que la panistafue más allá y aseguró:El único priista que ayer asomó cabeza fue el ex presidente de la Comisión de Energía en el Senado y principal artífice político de la reforma energética,. Consultado por MILENIO , dijo que hasta no conocer los detalles del asunto, no hablará.El gobernador de Nuevo León,