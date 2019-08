A juicio presunto homicida de Anita, menor asesinada en NL

El presunto secuestrador y homicida de la menor Ana Lizbeth será llevado ante un tribunal hoy ante el cual será acusado de los delitos de feminicidio y secuestro agravado.La diligencia, que inició a las 9:00 horas y que se espera que podría desahogarse durante varios días, es en el Palacio de Justicia de Monterrey.Luego de una investigación de casi un año, la Fiscalía presentará las pruebas que tiene contra Juan Fernando, de 38 años, un ex policía estatal y ex chofer de taxi que era buscado por las autoridades por cometer otro ataque contra una menor cuando presuntamente raptó y asesino a la niña Anita, de 8 años, en julio del año pasado.El caso que indignó a Nuevo León y al País se registró en el Municipio de Juárez, en la Colonia Vistas del Río, donde la menor fue raptada de un parque y llevada a un domicilio cercano al que el supuesto asesino acababa de llegar a vivir, tras esconderse fuera del Estado, ya que estaba prófugo desde el 2014.El hombre, identificado también como Juan Fernando Ruiz Ramos, estaba boletinado desde ese año por una agresión sexual a una menor de 12 años.El sospechoso ya había purgado una pena por equiparable a violación entre los años 2006 y 2012.El cuerpo de la niña Anita fue hallado en un lote baldío cercano al lugar de su secuestro, dos días después de que su familia la reportó como desaparecida.Una cámara de vigilancia instalada cerca del parque en el que la niña esperaba a su mamá grabó al hombre platicando con ella, lo que permitió que su imagen fuera difundida para su identificación.Luego de que la Fiscalía ofreció una recompensa para quien diera información que permitiera su captura, el hombre fue capturado en Santa Catarina.Trascendió que es hermano de un agente de la AEI, quien aportó datos para su captura, aunque no cobró la recompensa.