A la baja contagios en Coahuila, reporta Miguel Riquelme

“Los contagios han ido a la baja y eso es un aspecto positivo; controlar una región como esta ha sido un reto, pero ya cruzamos la línea”, dijo, al tiempo de felicitar al personal médico —los primeros en la línea de batalla—, así como a los empresarios, funcionarios estatales y municipales, entre otros, por la toma de decisiones en esta mesa.



“Esto no ha terminado. La vacuna podría traer un poco de tranquilidad para la contingencia en lo que se aplica el año entrante, por eso no debemos confiarnos ni relajar los protocolos sanitarios en las diferentes actividades”, expuso Riquelme Solís.



y se han llevado a cabo acciones puntuales, lo que ha dado como resultado que la Región Laguna sea la primera en Coahuila en Semáforo Amarillo, enfatizó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al encabezar la reunión de este Subcomité en La Laguna.Insistió en que la idea es seguir con el comercio como hasta ahora se ha hecho y no bajar a guardia en las medidas preventivas que se han indicado para cada sector.De la misma manera, hizo una sugerencia a las alcaldesas y alcaldes, pues él hará un Grito de Independencia virtual, para lo que contará con el apoyo de los diversos cuerpos de seguridad.; todo esto para no arriesgar a la población a un contagio.Explicó además que este evento del 15 de septiembre lo hará a las 22:00 horas para no interferir con los que se organicen en los municipios, pero quiso avisar para que los locales vieran cómo lo harán y qué formato.Aprovechó para agradecer al General de Brigada DEM Enrique Cisneros Hernández, Mando Especial de La Laguna, pues hoy es su último día en el cargo:, como lo maneja el Gobierno Federal, sino que son 40 en todo el estado.Señaló además que ahora que se han abierto más actividades deportivas, se deben continuar respetando y llevando a cabo al pie de la letra las medidas preventivas indicadas y autorizadas por los Subcomités Técnicos.., informó que hasta el momento han entregado de forma gratuita 130 mil cubrebocas, e igualmente se informó sobre su uso correcto, en los cinco municipios de La Laguna en las últimas semanas.Recordó además que continúan las pruebas piloto en bares y cantinas, dando prioridad a los filtros de sanidad., capacitación del personal, simulacro de evaluación y supervisión del funcionamiento.En la segunda fase del proceso, se efectúa una inspección laboral-sanitaria en la que se verifica el funcionamiento de las medidas establecidas en el Subcomité, acorde a cada actividad, fase que sigue vigente.Para esta reunión, hasta el Centro de Convenciones de Torreón (CCT) acudieron además Azucena Ramos Ramos, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila; Jorge Zermeño Infante, Alcalde de Torreón; Patricia Oralia Grado Falcón, Alcaldesa de San Pedro de las Colonias, y Horacio Piña Ávila, Alcalde de Matamoros.; General de Brigada DEM Enrique Hernández Cisneros, Mando Especial de La Laguna., dirigentes de cámaras empresariales y funcionarios públicos estatales y municipales.