A la cárcel hombre que no pagó la pensión alimenticia de su hija durante 10 años

Ciudad de México.- En Yucatán un hombre fue vinculado a proceso por no darle la pensión alimenticia a su hija durante 10 años.



Fue su ex esposa quien realizó la denuncia por su presunta participación en el delito de incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar.



En 2009, Henry contrajo matrimonio civil con su ex pareja en el estado de Yucatán con la que tuvo una hija, quien actualmente tiene 10 años.



En 2011 decidieron separarse y recurrieron a un divorcio voluntario que se concretó en noviembre del mismo año. A Henry le impusieron el pago de mil pesos mensuales en concepto de pensión alimenticia para la menor.



En 2013 el hombre fue denunciado por el incumplimiento del decreto, sin embargo, fue perdonado luego de que se comprometió a pagar la pensión de su hija.



Finalmente, el hombre volvió a ser denunciado debido a que desde hace siete años no ha pagado la pensión alimenticia de su hija, lo que ha dado como resultado a que la deuda ascendiera a los 84 mil pesos. Por lo que fue detenido por las autoridades.



Con información de Telediario.