A LaLiga le faltan 590 mdd para terminar la temporada

Ciudad de México.- Javier Tebas, presidente de la Liga de España, dijo que la pandemia sigue afectando a los equipos a los que les hace falta cerca de 590 millones de dólares para terminar la temporada.



En declaraciones realizadas al canal de la liga iberica y reproducidas por el canal BeIN Sports, Tebas explicó: "Tenemos un exceso de gasto de unos 500 millones de euros (590 mdd), porque los clubes no pueden sacarse a los jugadores con los contratos. Se ha hecho un ejercicio de reducir las masas salariales. Si teníamos previsto ingresar un 45% de ticketing (boletos) y no va a ser así, los clubes van excedidos en 500 millones de euros".



Los equipos más afectados por esto son los dos grandes de la Liga: Barcelona y Real Madrid, además del Valencia. "Algunos clubes tienen que seguir trabajando para reducir otra vez las masas salariales. Los mayores afectados en España son Valencia, Barcelona, Real Madrid... Esos clubes no se pueden quitar a los jugadores. Para terminar la temporada nos faltaría al futbol español unos 490 millones de euros para pagar los gastos de los clubes”.



El Valencía ha anunciado baja en sueldos y Tebas lo ha apoyado: "El Valencia deja de estar en Champions, por ejemplo, y critican que venda jugadores, y es que los tiene que vender; y el Barcelona debe bajar salarios de jugadores para terminar la temporada. No les queda otra opción”.