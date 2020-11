A los 22 años se opera para no tener hijos ‘ni ahora ni nunca’

Escuchar Nota

En Argentina desde hace algunos años las mujeres comenzaron a cuestionar el mandato de la 'maternidad obligatoria'. Aquella visión tradicional de que un hijo “te complementa”.El rol impuesto por la sociedad, no obstante, ha hecho reflexionar a un buen número de mujeres, quienes deciden no tener descendencia."Te veo muy chica", le dijo el ginecólogo cuando fue a ligarse las trompas.Si bien la ligadura es el método anticonceptivo quirúrgico que suelen elegir las mujeres que ya tuvieron varios hijos y no quieren tener más, no es su caso. “Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca”, comentó la joven a Infobae."Para mucha gente, si tenés útero tenés que parir, es tu destino”, dice.Ailín recién había empezado la secundaria cuando se dio cuenta de que no quería tener hijos. En aquel momento pensó “no, no quiero dedicarle 20 años de mi vida a una persona”, y ahora que es mayor tiene razones que define como “más catastróficas”: “¿Traer una persona más a este mundo así como está, a formar parte de esta sociedad, con esta escasez de recursos?, ¿vivir con miedo de que le pase algo si es mujer y con miedo de que haga algo si es varón?, ¿tener un hijo para dejar un legado? ¿qué legado?”, enumera y frunce el ceño.En busca de información, Ailín ingresó a un grupo de Facebook llamado “Ligadura de trompas- Argentina” donde al menos mil 200 mujeres y personas con capacidad de gestar comparten sus experiencias. Así se enteró de que la ligadura de trompas es un derecho garantizado por ley desde 2006.La ley dice, entre otras cosas, que la intervención debe ser gratuita, que no es requisito haber tenido hijos ni tampoco que a lamujer ña autorice el novio o el marido. También se enteró de que muchos profesionales de la salud ponen excusas y se niegan a hacerla, o se declaran objetores de conciencia y, en vez de decirles dónde pueden acceder al derecho, buscan la forma de convencerlas de que no lo hagan.Con información de Excélsior