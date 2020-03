A María una negligencia médica le cambió la vida

Escuchar Nota

“Al momento que me despierto de esta tercera cirugía empecé a sentir un dolor muy raro que inmediatamente comuniqué a la enfermera y le dije ‘no me siento bien, conozco cómo se levanta uno de este tipo de cirugías’.



“Era un dolor que incluso al respirar era muy molesto, y le dije de inmediato a la enfermera, algo no está bien”, explicó María en entrevista con Excélsior.



“Las molestias de María se agudizaron conforme pasaron los días y para el domingo 25 de junio su estado era de gravedad.



“Yo sabía ese domingo que me iba a morir, porque quien ha pasado por esta situación en que los médicos no le creen a uno, uno sabe que ya se va a morir”, relató la mujer.



“Salí del hospital, el médico que hizo la primera cirugía siempre dijo que su cirugía estuvo perfecta. Le decíamos, ‘cómo pudo estar perfecta si terminé en terapia intensiva’”, explicó, indignada.



Lo quequería era tener otro hijo y lo que obtuvo fue la mala práctica de un cirujano que le acarreó afectaciones físicas y emocionales que marcaron su vida.El martes 20 de junio de 2017 se sometió a una endometriosis practicada por el ginecólogo Juan Fernando García León. Sería la tercera operación de ese tipo a que se sometería. Al despertar, sabía que algo estaba mal.El médico García León fue enterado de sus molestias postoperatorias, sin embargo, dijo que el procedimiento practicado había sido “perfecto”.Debido a las molestias, se le practicó una tomografía con contraste para determinar lo que sucedía dentro de su cuerpo.El gas que se le había introducido en la operación no circulaba dentro de su intestino, la retornaron a piso y comenzó a registrarse un ir y venir apresurado de médicos, alarmados por la condición de la paciente, y fue llevada de emergencia al quirófano.Despertó en terapia intensiva. “Me dijeron, está en el hospital, tuvo una cirugía muy fuerte, le perforaron el intestino y ahora está en terapia”.María había sido sometida a una cirugía mayor, severa, agresiva, estaba afectada de peritonitis. Ahora sus progresos debían medirse hora por hora.Sobrevino fiebre, soportar la conexión a sondas, monitores, el sopor del medicamento, un desfile de médicos, transfusiones de sangre. Un auténtico vía crucis de casi dos meses de duración.Vino entonces el proceso legal en contra del médico García León, por negligencia médica, asentada en el acta CI-FMH/MH-4/UI-3/S/D/4687/12-2017, que está en las instancias definitivas.Durante estos años, han sido entrevistados médicos que participaron en las intervenciones a María, se han realizado peritajes, y esta semana se tendrá una de las audiencias finales.María no desea un acuerdo reparatorio, sino que a García León le sea retirada la cédula profesional y no vuelva a estar en posibilidades de cometer errores como el que a ella le costó un severo dolor físico y emocional.Incluso la gente de testigo que ha puesto el doctor le han dicho que ha obrado mal, antes, durante y después del procedimiento, esos mismos peritos médicos que el doctor pidió que dieran una segunda opinión.María espera que ninguna mujer vuelva a pasar por un proceso tortuoso como el que ella ha sobrellevado.