A Martín lo mataron por 50 mil pesos, su beca deportiva

Chihuahua.- El robo de 50 mil pesos de una beca que le dio la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es móvil del asesinato del atleta Martín Alejandro Loera Trujillo.



Datos extraoficiales indican que el estudiante acababa de retirar el dinero de una sucursal del banco Santander ubicada a unos metros del centro comercial donde fue baleado de muerte. Al parecer el deportista opuso resistencia y el responsable le dio un solo impacto de bala calibre 9 milímetros que le entró por un costado y salió por el lado opuesto.



El homicidio del medallista nacional sucedió alrededor de las 15:31 horas del jueves pasado en una plaza comercial ubicada en la calle Insurgentes, a una cuadra de la avenida Plutarco Elías Calles.



Investigadores estatales refirieron que la víctima venía de la sucursal de Santander ubicada en la misma calle que la plaza, en la avenida Insurgentes, y había dispuesto de una beca que le otorgó la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez.



Además indicaron que una persona vio el homicidio y trató de auxiliar a Martín Alejandro Loera pero el criminal le apuntó con el arma para que no se acercara.



Ayer en conferencia de prensa el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, dijo que el robo es la línea de investigación que más se ha fortalecido con la declaración de testigos presenciales, quienes relataron que un hombre que portaba un arma de fuego le disparó a la víctima, lo despojo de una bolsa cangurera que llevaba puesta y se retiró a pie del sitio.



“No descartamos ninguna posibilidad pero toma fuerza la hipótesis de un robo con violencia. Únicamente es un disparo el que le realizan a la persona, se localiza un casquillo y hay al menos un testigo que menciona que el agresor le arrebata una bolsa tipo cangurera a la persona que pierde la vida”, declaró el fiscal para luego precisar que la carpeta se asignó a un grupo especial de la Fiscalía, el cual está integrado por personal de varias áreas.



“Se ha trasladado esta carpeta a un grupo especial de aquí de la Fiscalía de Distrito, compuesto por varias áreas, obviamente para poder obtener una mayor evidencia en un corto tiempo. Tras este lamentable hecho se ha dispuesto de mayor personal, se ha hecho un rastreo en el lugar en busca de mayor evidencia, sobre todo de cámaras de video”, explicó el funcionario.



Nava López aseguró que las cámaras de video instaladas en la plaza comercial no captaron el asesinato, por lo que se realizó una búsqueda mayor de videos en la zona para establecer más particularidades del hecho, por ejemplo, cuántas personas participaron o si había otra persona en algún vehículo.



“No son útiles las cámaras (instaladas en el centro comercial) no apuntan al hecho. Vamos a avanzar en el entorno social y laboral de la víctima”, refirió Nava.



Hasta ayer la FGE había escuchado en declaración a siete u ocho testigos y analizaba los videos de la plaza comercial cuadro por cuadro en busca de datos.



Fuente: El Diario de Chihuahua