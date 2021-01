A más de un año de su compromiso, Maite Perroni explica por qué no se ha casado

Escuchar Nota

“Siempre me quieren casar pero yo ya estoy más que bien ya llevo mucho tiempo en una relación que ha sido, la verdad, una relación muy muy bonita y ahí estamos muy bien. Entonces no, no tenemos ningún problema con nuestro calendario”, aseguró al programa Venga la alegría .



“A mí el matrimonio me daba igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa y dije: ‘No, no me caso’. A mí ya eso como que se me quitó. Me iba a casar y no me casé. Y no me arrepiento ni un segundo”, aseguró entonces Maite Perroni.



“Me di cuenta en ese momento que para estar con alguien realmente no tenía que seguir el protocolo de ‘me tengo que casar y tengo que hacer lo que se dice que se tiene que hacer’, porque me di cuenta que lo más importante era encontrar a esa persona con quien tuviera lo esencial de la relación y del amor”.



“Koko me dijo ‘te quieres casar conmigo’ en una cena un día en Miami, un lugar muy lindo y fue como de ‘Sí, sí me quiero casar contigo’. No fue como el protocolo, simplemente fue como de ‘quieres’ y yo ‘sí, sí quiero’. Fue algo muy de él y mío, no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real y después llegó y me dijo: Éste es un regalito’, era un anillo muy bonito, muy lindo que ahí anda.



“No hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser, pero para nosotros han sido las que son y hemos estado en una relación que ha contado la historia, que sigue y hemos aprendido a ser cómplices”, contó Maite Perroni.



