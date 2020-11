¡A matar o morir! Arranca el repechaje del Guard1anes 2020

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Santos y Pachuca se enfrentan a partido único hoy en el estadio Corona, duelo con el cual arranca la reclasificación para la Liguilla del Torneo Guard1anes 2020, y el enfrentamiento rememora aquella Final que ambos conjuntos disputaron en el Torneo Verano 2001.



Fue en mayo de ese 2001 cuando Tuzos y Guerreros se enfrentaron en una Final inédita. Para el Pachuca era esa su segunda Final del balompié mexicano; eran dirigidos por Javier “Vasco” Aguirre, quien les había dado el título del Torneo Invierno 1999, el primero de su historia.



El Santos, a su vez, llegaba a cuarta Final de Liga y su director técnico era Fernando Quirarte.



En la ida, Pachuca superó 2-1 a los laguneros, quienes en su casa, en el antiguo estadio Corona, le dieron la vuelta al global, ganando 3-1, con lo que conseguían su segundo campeonato en su historia, sin embargo, en las tres ocasiones posteriores que chocaron en fase final, el Pachuca se ha impuesto a los laguneros.







El Santos Laguna buscará romper esa jetatura que ha implantado Pachuca en fases finales esté sábado (19:00 horas tiempo del centro de México).



La condición de local da la ventaja a los dirigidos por Guillermo Almada, quienes no deben confiarse ante los comandados por Paulo Pezzolano.



Llegan mermados



La Chivas del Guadalajara no pudieron estar entre los cuatro primeros de la tabla, por tal motivo iniciaran su participación en el repechaje y se medirán al Necaxa, pero lo harán con varias ausencias.







Víctor Manuel Vucetich no podrá contar para este partido con dos hombres en el ataque por lesión: José Juan Macías y Alexis Vega.



Guadalajara terminó la fase regular del Guard1anes 2020 en la séptima posición con 26 unidades.



Por su parte, Necaxa se reportó listo para encarar el repechaje, aunque también tendrá ausencia por lesión, su arquero Sebastián Fassi se perderá el resto del campeonato.



El último encuentro entre estas dos escuadras se dio en la Jornada 10, el resultado fue de 2-1 a favor de Chivas en el estadio Victoria de Aguascalientes.