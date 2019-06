A mediano plazo con la GN se superará crisis: Durazo

Con la entrada en operación de la Guardia Naciona en el mediano plazo se podrá superar la crisis de seguridad que enfrenta el país, después de que las pasadas administraciones dejaron una herencia desastrosa en este renglón, advirtió el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien condenó que dejaran un país al borde de "sálvense quien pueda".Durante su intervención en la ceremonia de inauguración de las operaciones de la guardia Nacional, Durazo sostuvo que el asunto es de tal gravedad "que las nuevas generaciones no saben lo que es paz, la inseguridad se dejó avanzar al,punto de la emergencia nacional". Dejaron instituciones corroídas por la corrupción y los vicios que se convirtieron en un rival terrible para desterrar la inseguridad.La inocencia era un lujo adquirido solo para quienes tenían dinero para comprarla y el,abandonó que se dejó este ámbito permitió que se profundizarán los efectos más perniciososde las,políticas neoliberales.Frente a esta condición, no había manera de enfrentar la situación mediante parches coyunturales, sino que habría que dar un paso que modificará a fondo las estrategias de combate a la seguridad, por ello se apostó a la creación de la Guardia Nacional. Con esta, el sueño de alcanzar La Paz se torna posible en este país, Con toda responsabilidad decir que con GN los días más oscuros de la inseguridad quedarán en el pasado. El gran reto es el corto plazo. No obstante amplio despliegue que se anuncia. Necesitamos muchos elementos más de la Guardia Nacional. Los Nuevos reclutas deberán someterse a un amplio programa de capacitación".Durazo dijo que el mandato de todos los mexicanos es que las instituciones sumen sin pequeñeces todas sus capacidades y esfuerzos del estado mexicano, los tres poderes y los tres niveles de gobierno. "La inseguridad pública tiene remedio, está cercano el día en que nos veremos caminando libre de temores por las calles. No lograremos de la noche a la mañana retomar la seguridad, porque es un problema que tampoco se generó de la noche a la mañana. No pueden fallar", concluyó dirigiéndose a los integrantes de la Guardia Macional.